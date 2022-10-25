https://sputnik-georgia.ru/20221025/tyazheloatlety-sbornoy-gruzii-zavoevali-zoloto-i-serebro-na-che-v-albanii-271618634.html
Тяжелоатлеты сборной Грузии завоевали золото и серебро на ЧЕ в Албании
Тяжелоатлеты сборной Грузии завоевали золото и серебро на ЧЕ в Албании
Чемпионат Европы U20 и U23 проводится в албанском городе Дуррес 25.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-25T10:45+0400
2022-10-25T10:45+0400
2022-10-25T10:50+0400
спорт
спорт
спорт
спорт в грузии
албания
тбилиси
грузия
новости
чемпионат европы по тяжелой атлетике
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/19/271618196_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_6efa784e0ea8a82268f8ccd8495ac548.jpg
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Грузинский тяжелоатлет Заза Ломтадзе завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по тяжелой атлетике среди U 23 в Албании.Чемпионат Европы U20 и U23 проводится в албанском городе Дуррес 16-25 октября.Ломтадзе, который выступает в весовой категории 109 кг, в рывке взял вес 164 кг (157/161/164 ), в толчке – 205 кг (195/199/205). Удачными оказались все три попытки. В сумме двоеборья он взял 369 кг.Выступающий в той же весовой категории Акакий Талахадзе набрал в сумме двоеборья 354 кг. Он вышел на пятое место в рывке (155 кг) и смог завоевать малую серебряную медаль (191/199 кг) в толчке. Это позволило ему выйти на второе место.Днем ранее бронзовую медаль завоевал Георгий Кирвалидзе (U 20).Главный тренер сборной Грузии по тяжелой атлетике U23 – Георгий Асанидзе. Личный тренер Зазы Ломтадзе – Малхаз Ломтадзе, личный тренер Акакия Талахадзе – Коба Талахадзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
албания
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/19/271618196_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_87d5b3081b64ad85f2c024a33948d20a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, спорт, спорт, спорт в грузии, албания, тбилиси, грузия, новости, чемпионат европы по тяжелой атлетике
спорт, спорт, спорт, спорт в грузии, албания, тбилиси, грузия, новости, чемпионат европы по тяжелой атлетике
Тяжелоатлеты сборной Грузии завоевали золото и серебро на ЧЕ в Албании
10:45 25.10.2022 (обновлено: 10:50 25.10.2022)
Чемпионат Европы U20 и U23 проводится в албанском городе Дуррес
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Грузинский тяжелоатлет Заза Ломтадзе завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по тяжелой атлетике среди U 23 в Албании.
Чемпионат Европы U20 и U23 проводится в албанском городе Дуррес 16-25 октября.
Ломтадзе, который выступает в весовой категории 109 кг, в рывке взял вес 164 кг (157/161/164 ), в толчке – 205 кг (195/199/205). Удачными оказались все три попытки. В сумме двоеборья он взял 369 кг.
Выступающий в той же весовой категории Акакий Талахадзе набрал в сумме двоеборья 354 кг. Он вышел на пятое место в рывке (155 кг) и смог завоевать малую серебряную медаль (191/199 кг) в толчке. Это позволило ему выйти на второе место.
Днем ранее бронзовую медаль завоевал Георгий Кирвалидзе (U 20).
Главный тренер сборной Грузии по тяжелой атлетике U23 – Георгий Асанидзе. Личный тренер Зазы Ломтадзе – Малхаз Ломтадзе, личный тренер Акакия Талахадзе – Коба Талахадзе.