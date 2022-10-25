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Тяжелоатлеты сборной Грузии завоевали золото и серебро на ЧЕ в Албании

Тяжелоатлеты сборной Грузии завоевали золото и серебро на ЧЕ в Албании

Чемпионат Европы U20 и U23 проводится в албанском городе Дуррес 25.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Грузинский тяжелоатлет Заза Ломтадзе завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по тяжелой атлетике среди U 23 в Албании.Чемпионат Европы U20 и U23 проводится в албанском городе Дуррес 16-25 октября.Ломтадзе, который выступает в весовой категории 109 кг, в рывке взял вес 164 кг (157/161/164 ), в толчке – 205 кг (195/199/205). Удачными оказались все три попытки. В сумме двоеборья он взял 369 кг.Выступающий в той же весовой категории Акакий Талахадзе набрал в сумме двоеборья 354 кг. Он вышел на пятое место в рывке (155 кг) и смог завоевать малую серебряную медаль (191/199 кг) в толчке. Это позволило ему выйти на второе место.Днем ранее бронзовую медаль завоевал Георгий Кирвалидзе (U 20).Главный тренер сборной Грузии по тяжелой атлетике U23 – Георгий Асанидзе. Личный тренер Зазы Ломтадзе – Малхаз Ломтадзе, личный тренер Акакия Талахадзе – Коба Талахадзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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