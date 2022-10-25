https://sputnik-georgia.ru/20221025/v-borzhomi-kharagaulskom-parke-obnovlena-turisticheskaya-infrastruktura-271634059.html
В Боржоми-Харагаульском парке обновлена туристическая инфраструктура
В Боржоми-Харагаульском парке обновлена туристическая инфраструктура
Гора Железного креста является одной из самых высоких точек Боржоми-Харагаульского национального парка и привлекает многих туристов 25.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-25T19:01+0400
2022-10-25T19:01+0400
2022-10-25T19:01+0400
грузия
туризм
новости
агентство охраняемых территорий
боржоми-харагаульский нацональный парк
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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Тропа, ведущая к святыне Железного креста в Боржоми-Харагаульском парке, обновлена и уже ждет посетителей, сообщает Агентство охраняемых территорий.Железный крест, согласно преданию, воздвиг Андрей Первозванный.Агентство благоустроило и обновило 40-километровую тропу к Железному кресту. На территории появилась туристическая инфраструктура, размещены знаки, а для туристов обустроены места отдыха убежища, расположенные рядом с домами пастухов.Гора Железного креста является одной из самых высоких точек Боржоми-Харагаульского национального парка и привлекает многих туристов. Теперь у туристов есть возможность легче путешествовать по красивейшей круговой тропинке и насладиться уникальной природой парка.Желающие могут остаться и ночью в новых местах отдыха. Там их будут принимать местные жители и пастухи, которые ознакомят их с местными традициями.Боржоми-Харагаульский национальный парк является одним из самых популярных направлений для визитеров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, туризм, новости, агентство охраняемых территорий, боржоми-харагаульский нацональный парк
грузия, туризм, новости, агентство охраняемых территорий, боржоми-харагаульский нацональный парк
В Боржоми-Харагаульском парке обновлена туристическая инфраструктура
Гора Железного креста является одной из самых высоких точек Боржоми-Харагаульского национального парка и привлекает многих туристов
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Тропа, ведущая к святыне Железного креста в Боржоми-Харагаульском парке, обновлена и уже ждет посетителей, сообщает Агентство охраняемых территорий.
Железный крест, согласно преданию, воздвиг Андрей Первозванный.
Агентство благоустроило и обновило 40-километровую тропу к Железному кресту. На территории появилась туристическая инфраструктура, размещены знаки, а для туристов обустроены места отдыха убежища, расположенные рядом с домами пастухов.
Гора Железного креста является одной из самых высоких точек Боржоми-Харагаульского национального парка и привлекает многих туристов. Теперь у туристов есть возможность легче путешествовать по красивейшей круговой тропинке и насладиться уникальной природой парка.
Желающие могут остаться и ночью в новых местах отдыха. Там их будут принимать местные жители и пастухи, которые ознакомят их с местными традициями.
Боржоми-Харагаульский национальный парк является одним из самых популярных направлений для визитеров.