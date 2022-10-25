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В Тбилиси меняется схема передвижения транспорта
В Тбилиси меняется схема передвижения транспорта
О начале работ по обновлению проспекта Царицы Кетеван мэрия Тбилиси объявила в мае 2022 года 25.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-25T13:07+0400
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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Движение автотранспорта ограничат в Тбилиси из-за ремонта проспекта Царицы Кетеван в Исанском районе, сообщает пресс-служба столичной мэрии.По информации мэрии, в связи с ремонтными работами будет закрыт перекресток на пересечении улиц Качинского и проспекта Царицы Кетеван, в связи с чем с 00:00 часов 26 октября по 27 октября будет изменена схема движения транспортных средств.Автомобили смогут двигаться с Московского проспекта в направлении станции метро "Авлабари" по улицам Чачава, Джорджа Буша, Зурабашвили и Цурцумия.На время восстановительных работ участок улицы Бочорма (от проспекта Царицы Кетеван в направлении улицы Иалбузи) станет односторонним.По информации мэрии, в этот период меняется схема передвижения и общественного транспорта.О начале работ по обновлению проспекта Царицы Кетеван мэрия Тбилиси объявила в мае 2022 года. В рамках проекта восстанавливаются дренажная система и подземные коммуникации, заменяются старые бордюры и тротуары новыми.Линии электропередачи будут проложены под землей, сеть внешнего освещения полностью обновлена, а система светодиодного освещения (LED) установлена по современным стандартам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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В Тбилиси меняется схема передвижения транспорта
13:07 25.10.2022 (обновлено: 14:11 25.10.2022)
О начале работ по обновлению проспекта Царицы Кетеван мэрия Тбилиси объявила в мае 2022 года
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Движение автотранспорта ограничат в Тбилиси из-за ремонта проспекта Царицы Кетеван в Исанском районе, сообщает пресс-служба столичной мэрии.
По информации мэрии, в связи с ремонтными работами будет закрыт перекресток на пересечении улиц Качинского и проспекта Царицы Кетеван, в связи с чем с 00:00 часов 26 октября по 27 октября будет изменена схема движения транспортных средств.
В связи с указанными изменениями, транспортные средства, следующие от станции метро "Авлабари", смогут двигаться с проспекта Царицы Кетеван в сторону Бочорма. Также с улицы Цинандали, по улицам Ахмета, Телави, Зурабашвили, Ацкури и Одисеи Димитриади в направлении Московского проспекта.
Автомобили смогут двигаться с Московского проспекта в направлении станции метро "Авлабари" по улицам Чачава, Джорджа Буша, Зурабашвили и Цурцумия.
На время восстановительных работ участок улицы Бочорма (от проспекта Царицы Кетеван в направлении улицы Иалбузи) станет односторонним.
По информации мэрии, в этот период меняется схема передвижения и общественного транспорта.
О начале работ по обновлению проспекта Царицы Кетеван мэрия Тбилиси объявила в мае 2022 года. В рамках проекта восстанавливаются дренажная система и подземные коммуникации, заменяются старые бордюры и тротуары новыми.
Линии электропередачи будут проложены под землей, сеть внешнего освещения полностью обновлена, а система светодиодного освещения (LED) установлена по современным стандартам.