https://sputnik-georgia.ru/20221025/voennyy-letchik-popov-rasskazal-chem-rossiya-mozhet-prorvat-neprobivaemoe-pvo-stran-nato-271636021.html
Военный летчик Попов рассказал, чем Россия может прорвать "непробиваемое" ПВО стран НАТО
Военный летчик Попов рассказал, чем Россия может прорвать "непробиваемое" ПВО стран НАТО
Запад действительно выстроил для Украины серьезную систему ПВО, однако Россия смогла достаточно легко ее обойти из-за ряда просчетов украинцев и их западных... 25.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-25T16:57+0400
2022-10-25T16:57+0400
2022-10-25T16:57+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал заслуженный военный летчик, кандидат технических наук Владимир Попов. Как Россия сбивает низколетящюю украинскую авиацию? Каким оружием ВС России защищает небо над страной? Почему новейшие немецкие ПВО плохо показали себя на Украине, несмотря на технические характеристики? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, нато, видео
мультимедиа, видео, нато, видео
Военный летчик Попов рассказал, чем Россия может прорвать "непробиваемое" ПВО стран НАТО
Запад действительно выстроил для Украины серьезную систему ПВО, однако Россия смогла достаточно легко ее обойти из-за ряда просчетов украинцев и их западных кураторов
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал заслуженный военный летчик, кандидат технических наук Владимир Попов.
Как Россия сбивает низколетящюю украинскую авиацию? Каким оружием ВС России защищает небо над страной? Почему новейшие немецкие ПВО плохо показали себя на Украине, несмотря на технические характеристики?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.