https://sputnik-georgia.ru/20221025/zhuravlev-rasskazal-pochemu-ssha-khotyat-nachat-voynu-s-rossiey-v-arktike-271617687.html

Журавлев рассказал, почему США хотят начать войну с Россией в Арктике

Журавлев рассказал, почему США хотят начать войну с Россией в Арктике

США уже достаточно долго разрабатывают планы и стратегии по Арктике и готовы бороться за нее с Россией. Регион ценен не только с точки зрения ресурсов, но и... 25.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-25T10:03+0400

2022-10-25T10:03+0400

2022-10-25T10:20+0400

мультимедиа

видео

сша

россия

арктика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/19/271617473_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4dd6c05f24801331ae0f8cd7b3875169.jpg

Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Журавлев. Зачем на самом деле США принимают в НАТО Финляндию и Швецию? Как американцы собираются противостоять России в Арктике без ледокольного флота? Почему сотрудничество России и Китая в регионе так страшно для США? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

сша

арктика

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, сша, россия, арктика, видео