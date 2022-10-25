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Журавлев рассказал, почему США хотят начать войну с Россией в Арктике
Журавлев рассказал, почему США хотят начать войну с Россией в Арктике
США уже достаточно долго разрабатывают планы и стратегии по Арктике и готовы бороться за нее с Россией. Регион ценен не только с точки зрения ресурсов, но и... 25.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-25T10:03+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Журавлев. Зачем на самом деле США принимают в НАТО Финляндию и Швецию? Как американцы собираются противостоять России в Арктике без ледокольного флота? Почему сотрудничество России и Китая в регионе так страшно для США? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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мультимедиа, видео, сша, россия, арктика, видео
мультимедиа, видео, сша, россия, арктика, видео
Журавлев рассказал, почему США хотят начать войну с Россией в Арктике
10:03 25.10.2022 (обновлено: 10:20 25.10.2022)
США уже достаточно долго разрабатывают планы и стратегии по Арктике и готовы бороться за нее с Россией. Регион ценен не только с точки зрения ресурсов, но и как важный торговый путь и военный плацдарм
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Журавлев.
Зачем на самом деле США принимают в НАТО Финляндию и Швецию? Как американцы собираются противостоять России в Арктике без ледокольного флота? Почему сотрудничество России и Китая в регионе так страшно для США?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.