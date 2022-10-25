https://sputnik-georgia.ru/20221025/zurabishvili-zayavila-o-vazhnosti-razvitiya-inklyuzivnogo-turizma-271640633.html

Зурабишвили заявила о важности развития инклюзивного туризма

Зурабишвили заявила о важности развития инклюзивного туризма

Инклюзивный туризм способствует развитию экономики страны, заявила президент Грузии 25.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-25T19:22+0400

2022-10-25T19:22+0400

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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Грузии необходимо разработать политику для формирования инклюзивного туризма – равнодоступного для лиц с ОВЗ и людей с разными потребностями, заявила президент страны Саломе Зурабишвили, Зурабишвили во вторник открыла международную конференцию "Инклюзивный туризм для социальной включенности и экономического развития" в президентском Дворце Орбелиани.По словам президента, инклюзивный туризм способствует развитию экономики страны и туристический бизнес должен работать над тем, чтобы предлагать положительный опыт путешествий людям с разными потребностями.При этом, в процессе формирования правильной инклюзивной политики в стране важно привлечь все заинтересованные стороны, отметила Зурабишвили.Саломе Зурабишвили назвала Грузию одной из уникальных туристических стран мира, привлекательной для визитеров своим разнообразием - как по природе, так и по гастрономическим, археологическим, спортивным, горным и паломническим маршрутам, которые еще не до конца проработаны."Также стоит отметить медицинский туризм. В стране много курортных зон. Приветствуется процесс реабилитации указанных курортных зон и улучшения обслуживания. В этом списке важно видеть потенциал и перспективы инклюзивного туризма", - сказала она.Зурабишвили вспомнила исследование "О путешествиях совершеннолетних лиц с ОВЗ", проведенное в 2020 году организацией Европейской комиссии Open Doors, согласно которому экономическое влияние путешествий людей с ограниченными возможностями на мировом уровне достигает 58,7 миллиардов долларов."Таким образом, это огромный рынок, если мы просто посмотрим на него с рыночной точки зрения", - отметила глава государства.По словам президента, это исследование показало, что туристический сектор ежегодно теряет сотни миллионов евро из-за недоступной инфраструктуры, услуг и неправильного отношения к путешественникам с ограниченными возможностями.По ее словам, Грузия ратифицировала Конвенцию о правах людей с ОВЗ, статья 30 которой гласит, что правительство должно способствовать доступности спортивных мероприятий, мест отдыха и туризма для лиц с ограниченными возможностями."В то же время идет процесс совершенствования туристического законодательства и внедрения международных стандартов, очевидно, нам еще многое предстоит сделать в этом плане. Но именно это направление, несомненно, является правильным и растущим направлением для нашей страны", - заявила Зурабишвили.Кроме того, Саломе Зурабишвили предложила продвигать инклюзивный туризм в муниципалитетах посредством включенности послов, которые на местах будут делиться опытом своих стран в данном направлении.В конференции приняли участие представители государственного и неправительственного сектора, международных донорских организаций, члены дипломатического корпуса и международные эксперты.Туризм играет важную роль в развитии экономики Грузии. Еще до пандемии доля сектора в экономике составляла более 10%. Поэтому его восстановление крайне важно для возрождения деловой активности в стране.Пандемия коронавируса нанесла колоссальный ущерб туристической индустрии страны. Туризм начал возрождаться уже в 2021 году – с 1 февраля открылись воздушные границы страны, а с 1 июня – сухопутные.По данным Нацбанка, доходы Грузии от международных путешественников за девять месяцев 2022 года составили 2,5 миллиарда долларов, в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, доходы восстановлены на 97,5% к уровню 2019 года, когда в Грузии был пик визитов международных путешественников.Число визитов международных путешественников в Грузию в январе-сентябре 2022 года выросло в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 3,9 миллиона.Грузия за девять месяцев 2022 года восстановила показатели 2019 года на 53,8%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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