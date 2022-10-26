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Что происходит с экономикой Грузии? Ответ президента Нацбанка

Что происходит с экономикой Грузии? Ответ президента Нацбанка

Нацбанк Грузии объясняет высокий рост экономики ростом числа мигрантов и вливаниями с их стороны средств в экономику страны 26.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Рост экономики Грузии превысил потенциальные возможности, заявил президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе.В августе экономический рост Грузии составил 10,8%. Нацбанк Грузии прогнозирует годовой рост на уровне 10%.Нацбанк Грузии объясняет высокий рост экономики ростом числа мигрантов и вливаниями с их стороны средств в экономику страны.По прогнозам регулятора, высокий уровень инфляции сохранится до середины 2023 года и только после начнет приближаться к целевому уровню.Приток миграцииВ 2022 году был зафиксирован приток мигрантов из России, Украины и Беларуси. По данным МВД Грузии, с 1 января 2022 года въехали и оставались в Грузии на 30 сентября 151 663 гражданина этих трех стран.По данным ведомства, на 30 сентября въехали и оставались в Грузии 112 733 гражданина России, 25 779 граждан Украины и 13 151 гражданин Беларуси.Согласно данным Национального агентства туризма, за 9 месяцев 2022 года граждане России осуществили 780 339 визитов в Грузию, граждане Украины – 127 721, а граждане Беларуси – 108 858.При этом за 9 месяцев Грузия на туристах из этих трех стран заработала 976,8 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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