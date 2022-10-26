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Дождь и снег – синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Грузии
Дождь и снег – синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Грузии
Погода на территории Грузии прояснится 29 октября. 26.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-26T14:14+0400
2022-10-26T14:14+0400
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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Грузинские синоптики предупреждают об ухудшении погоды, 27-28 октября – в Западной Грузии ожидаются осадки, сообщает Национальное агентство окружающей среды.В Восточной Грузии также ожидается ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют дождь, а в высокогорье – снег. Усилится ветер западного направления. На море ожидается 2-3-балльный шторм.Погода в Грузии прояснится 29 октября. До 2 ноября в Грузии в основном сохранится погода без осадков.Температура воздуха днем составит +14...+19 градусов тепла.В Тбилиси до 2 ноября ожидается погода без осадков. Днем температура воздуха прогреется до +18...+20 градусов тепла. 27-28 октября ожидается ветер северо-западного направления.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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погода, новости, грузия, западная грузия, восточная грузия, национальное агентство окружающей среды, тбилиси
погода, новости, грузия, западная грузия, восточная грузия, национальное агентство окружающей среды, тбилиси
Дождь и снег – синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Грузии
14:14 26.10.2022 (обновлено: 14:41 26.10.2022)
Погода на территории Грузии прояснится 29 октября.
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Грузинские синоптики предупреждают об ухудшении погоды, 27-28 октября – в Западной Грузии ожидаются осадки, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
В Восточной Грузии также ожидается ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют дождь, а в высокогорье – снег. Усилится ветер западного направления. На море ожидается 2-3-балльный шторм.
Погода в Грузии прояснится 29 октября. До 2 ноября в Грузии в основном сохранится погода без осадков.
Температура воздуха днем составит +14...+19 градусов тепла.
В Тбилиси до 2 ноября ожидается погода без осадков. Днем температура воздуха прогреется до +18...+20 градусов тепла. 27-28 октября ожидается ветер северо-западного направления.