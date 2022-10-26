https://sputnik-georgia.ru/20221026/dozhd-i-sneg--sinoptiki-preduprezhdayut-ob-ukhudshenii-pogody-v-gruzii-271660016.html

Дождь и снег – синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Грузии

Дождь и снег – синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Грузии

Погода на территории Грузии прояснится 29 октября. 26.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-26T14:14+0400

2022-10-26T14:14+0400

2022-10-26T14:41+0400

погода

новости

грузия

западная грузия

восточная грузия

национальное агентство окружающей среды

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/03/259278565_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_4b7b5c8d9effb01b76f820ae3f8ec435.jpg

ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Грузинские синоптики предупреждают об ухудшении погоды, 27-28 октября – в Западной Грузии ожидаются осадки, сообщает Национальное агентство окружающей среды.В Восточной Грузии также ожидается ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют дождь, а в высокогорье – снег. Усилится ветер западного направления. На море ожидается 2-3-балльный шторм.Погода в Грузии прояснится 29 октября. До 2 ноября в Грузии в основном сохранится погода без осадков.Температура воздуха днем составит +14...+19 градусов тепла.В Тбилиси до 2 ноября ожидается погода без осадков. Днем температура воздуха прогреется до +18...+20 градусов тепла. 27-28 октября ожидается ветер северо-западного направления.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

западная грузия

восточная грузия

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

погода, новости, грузия, западная грузия, восточная грузия, национальное агентство окружающей среды, тбилиси