Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20221026/dozhd-i-sneg--sinoptiki-preduprezhdayut-ob-ukhudshenii-pogody-v-gruzii-271660016.html
Дождь и снег – синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Грузии
Дождь и снег – синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Грузии
Погода на территории Грузии прояснится 29 октября. 26.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-26T14:14+0400
2022-10-26T14:41+0400
погода
новости
грузия
западная грузия
восточная грузия
национальное агентство окружающей среды
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/03/259278565_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_4b7b5c8d9effb01b76f820ae3f8ec435.jpg
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Грузинские синоптики предупреждают об ухудшении погоды, 27-28 октября – в Западной Грузии ожидаются осадки, сообщает Национальное агентство окружающей среды.В Восточной Грузии также ожидается ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют дождь, а в высокогорье – снег. Усилится ветер западного направления. На море ожидается 2-3-балльный шторм.Погода в Грузии прояснится 29 октября. До 2 ноября в Грузии в основном сохранится погода без осадков.Температура воздуха днем составит +14...+19 градусов тепла.В Тбилиси до 2 ноября ожидается погода без осадков. Днем температура воздуха прогреется до +18...+20 градусов тепла. 27-28 октября ожидается ветер северо-западного направления.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
западная грузия
восточная грузия
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/03/259278565_328:0:3059:2048_1920x0_80_0_0_a3b7608b90ed6575653a8c2527a2597f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
погода, новости, грузия, западная грузия, восточная грузия, национальное агентство окружающей среды, тбилиси
погода, новости, грузия, западная грузия, восточная грузия, национальное агентство окружающей среды, тбилиси

Дождь и снег – синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Грузии

14:14 26.10.2022 (обновлено: 14:41 26.10.2022)
© photo: Sputnik / StringerЧерноморское побережье в плохую погоду - вид на город Батуми
Черноморское побережье в плохую погоду - вид на город Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 26.10.2022
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
НовостиTelegram
Погода на территории Грузии прояснится 29 октября.
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Грузинские синоптики предупреждают об ухудшении погоды, 27-28 октября – в Западной Грузии ожидаются осадки, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
В Восточной Грузии также ожидается ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют дождь, а в высокогорье – снег. Усилится ветер западного направления. На море ожидается 2-3-балльный шторм.
Погода в Грузии прояснится 29 октября. До 2 ноября в Грузии в основном сохранится погода без осадков.
Температура воздуха днем составит +14...+19 градусов тепла.
В Тбилиси до 2 ноября ожидается погода без осадков. Днем температура воздуха прогреется до +18...+20 градусов тепла. 27-28 октября ожидается ветер северо-западного направления.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0