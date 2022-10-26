https://sputnik-georgia.ru/20221026/dva-gruzinskikh-filma-predstavleny-v-mezhdunarodnoy-programme-close-up-271636333.html

Два грузинских фильма представлены в международной программе Close Up

Два грузинских фильма представлены в международной программе Close Up

В этом году для платформы было отобрано 16 лучших документальных фильмов, в том числе два грузинских 26.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-26T17:39+0400

2022-10-26T17:39+0400

2022-10-26T17:39+0400

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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Два грузинских фильма – "Колдунья" Анны Квичидзе и "Горький сахар" Анны Барджадзе – представлены в международной программе Close Up, которая помогает документалистам в развитии проектов. Программа, которая работает с 2007 года, уже поддержала более 200 кинематографистов из Юго-Западной Азии и Северной Африки. В этом году для платформы было отобрано 16 лучших документальных фильмов, в том числе два грузинских."Это универсальная и интимная история об уникальной связи между братьями… И о детях, брошенных родителями, вынужденными работать за границей", – говорится на сайте.Что касается фильма "Колдунья", то эта полнометражная картина рассказывает о 84-летней чародейке по имени Вардо. Жизнь чародейки меняется, когда внезапно на пороге ее дома появляется 19-летний странный парень, желающий сбежать от реальности.Оба проекта уже получили финансирование от Национального центра кинематографии Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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