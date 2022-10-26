https://sputnik-georgia.ru/20221026/dzyudoisty-iz-gruzii-poboryutsya-za-medali-chempionata-evropy-v-saraevo-271663052.html

Дзюдоисты из Грузии поборются за медали чемпионата Европы в Сараево

Дзюдоисты из Грузии поборются за медали чемпионата Европы в Сараево

В составе сборной Грузии на чемпионат отправились 13 спортсменов 26.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-26T16:06+0400

2022-10-26T16:06+0400

2022-10-26T16:06+0400

спорт

грузия

новости

нино циклаури

босния и герцеговина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/18/267822013_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_2d0d9b11d8d3508a7cc8270fd61f4c42.jpg

ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Сборная Грузии по дзюдо до 23 лет отправилась в Сараево для участия в чемпионате Европы, который стартует 28 октября, сообщает Федерация дзюдо Грузии.В составе сборной Грузии в столицу Боснии и Герцеговины отправились 13 спортсменов - девять юношей и четыре девушки.Состав сборной Грузии:Первый чемпионат Европы для дзюдоистов до 23 лет состоялся в Ереване в 2003 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

босния и герцеговина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, нино циклаури, босния и герцеговина