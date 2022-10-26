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Дзюдоисты из Грузии поборются за медали чемпионата Европы в Сараево
Дзюдоисты из Грузии поборются за медали чемпионата Европы в Сараево
В составе сборной Грузии на чемпионат отправились 13 спортсменов 26.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-26T16:06+0400
2022-10-26T16:06+0400
2022-10-26T16:06+0400
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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Сборная Грузии по дзюдо до 23 лет отправилась в Сараево для участия в чемпионате Европы, который стартует 28 октября, сообщает Федерация дзюдо Грузии.В составе сборной Грузии в столицу Боснии и Герцеговины отправились 13 спортсменов - девять юношей и четыре девушки.Состав сборной Грузии:Первый чемпионат Европы для дзюдоистов до 23 лет состоялся в Ереване в 2003 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, грузия, новости, нино циклаури, босния и герцеговина
Дзюдоисты из Грузии поборются за медали чемпионата Европы в Сараево
В составе сборной Грузии на чемпионат отправились 13 спортсменов
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Сборная Грузии по дзюдо до 23 лет отправилась в Сараево для участия в чемпионате Европы, который стартует 28 октября, сообщает Федерация дзюдо Грузии.
В составе сборной Грузии в столицу Боснии и Герцеговины отправились 13 спортсменов - девять юношей и четыре девушки.
73 кг: Михаил Бахбахашвили, Георгий Чихелидзе
81 кг: Владимир Ахалкаци, Георгий Шеразадишвили
100 кг: Илья Суламанидзе, Михаил Джапаридзе
+100 кг: Шалва Гурешидзе, Саба Инанеишвили
57 кг: Нино Лоладзе, Нино Циклаури
Первый чемпионат Европы для дзюдоистов до 23 лет состоялся в Ереване в 2003 году.