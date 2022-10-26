https://sputnik-georgia.ru/20221026/gruzinskaya-mechta-obvinila-liderov-oppozitsii-v-antigosudarstvennoy-propagande-271668965.html

В "Грузинской мечте" обвинили лидеров оппозиции в антигосударственной пропаганде

В "Грузинской мечте" обвинили лидеров оппозиции в антигосударственной пропаганде

Общество и партнеры прекрасно видят, насколько целенаправленно выполняется инициированный "Грузинской мечтой" план по выполнению 12 рекомендаций Евросоюза... 26.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-26T19:19+0400

2022-10-26T19:19+0400

2022-10-26T20:25+0400

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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Часть оппозиции предпринимает шаги против Грузии и пытается ввести в заблуждение западных партнеров, предоставляя им неправильную информацию, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гиви Миканадзе.Лидеры партий "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе и "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе сделали совместное заявление в связи с визитом в Брюссель 19-21 октября. Как отметил Джапаридзе, Евросоюз закончит оценку выполнения 12 рекомендаций, предположительно, к концу будущего года, и эта оценка с "высокой долей вероятности будет негативной".По его словам, общество и партнеры прекрасно видят, насколько результативно и целенаправленно выполняется инициированный "Грузинской мечтой" план, чтобы страна выполнила обязательства до конца года."Роль этих людей направлена только против страны. Но как бы они ни старались, они не смогут навредить стране, они навредят лишь себе, поскольку все наши партнеры детально информированы о том, какие процессы проходят в парламенте Грузии", - отметил депутат.В свою очередь, депутат от большинства Анри Оханашвили отметил, что Вашадзе и Джапаридзе не являются представителями партий с таким политическим весом, чтобы "разговаривать с обществом внутри страны", только за ее пределами.Правящая партия Грузии работает над выполнением условий Евросоюза по разработанному ею плану с 1 июля при поддержке лишь части оппозиции и гражданского сектора в рамках рабочих групп.Остальная часть оппозиции, в том числе крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение", разработала свои предложения в альтернативном формате с участием представителей неправительственных организаций.Отказ от работы в формате, предложенном правящей партией "Грузинская мечта", оппозиционеры объяснили тем, что власти согласились работать над выполнением рекомендаций с оговорками. Эти оговорки, по мнению оппозиции, "фундаментально противоречат выполнению рекомендаций Еврокомиссии".Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что Грузия выполнит все рекомендации для получения статуса кандидата в ЕС. Глава правительства также обратился к бойкотирующей работу в парламенте оппозиции с призывом принять участие в рабочих группах по выполнению рекомендаций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, зураб джапаридзе, георгий вашадзе, ираклий гарибашвили, тбилиси, брюссель, грузинская мечта, еврокомиссия