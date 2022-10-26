https://sputnik-georgia.ru/20221026/gruziya-gotova-prinyat-chempionat-mira-po-fristaylu-i-snoubordu-271655864.html

Грузия готова принять Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду

Грузия готова принять Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду

На место проведения чемпионата претендовали 14 стран мира 26.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Грузинский горнолыжный курорт Бакуриани уже готов к проведению Чемпионата мира по фристайлу и сноуборду, заявила вице-президент федерации лыжных видов спорта Грузии Эка Габашвили.В середине февраля 2023 года в Бакуриани пройдет чемпионат мира по фристайлу и сноуборду. Такое решение было принято на 51-м конгрессе Международной лыжной федерации в 2018 году. Уже 16 февраля звезды горнолыжного спорта проведут первую тренировку на курорте, а финальные состязания начнутся 18-го.По ее словам, это будет "действительно впечатляющее зрелище".Как отметила вице-президент лыжной федерации, в последние годы параллельно с подготовкой к чемпионату в ведомстве активно занимаются подготовкой к обслуживанию инфраструктуры лыжных трасс. Помимо сотрудников федерации к работе привлекаются и волонтеры."Люди, которые выросли на этом виде спорта и мечтали прикоснуться к соревнованиями такого уровня, пришли волонтерами и работают не покладая рук, не избегают и физического труда. Наблюдать за этими людьми и правда просто чудо", – сказала Эка Габашвили.В рамках проекта подготовки к мировому первенству в Бакуриани (регион Самцхе-Джавахети) реализованы крупнейшие инфраструктурные проекты – построены три новые канатные дороги, установлена система искусственного снега, закуплено специальное оборудование и средства безопасности.Кроме того, построена объездная дорога, отремонтирована новая дорога до трасс Митарби и Кохта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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