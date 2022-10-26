https://sputnik-georgia.ru/20221026/imeete-li-vy-dopolnitelnyy-zarabotok-chitateli-sputnik-gruziya-otvetili-na-vopros-271666907.html
Имеете ли вы дополнительный заработок? Читатели Sputnik Грузия ответили на вопрос
Имеете ли вы дополнительный заработок? Читатели Sputnik Грузия ответили на вопрос
Каждый пятый житель Грузии имеет дополнительный заработок 26.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-26T18:18+0400
2022-10-26T18:18+0400
2022-10-26T18:18+0400
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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Большая часть читателей Sputnik Грузия (34,9%) не имеют дополнительного заработка, но хотели бы, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного на сайте новостного агентства.Так, отвечая на вопрос "Имеете ли вы дополнительный заработок?", 18,6% ответили "Нет, хватает времени только на основную работу". Столько же людей выбрали вариант ответа "Да, имею постоянную дополнительную работу". Часть респондентов 14% вовсе безработные, еще 11,6% участников опроса могут находить дополнительный заработок несколько раз в год, а 2,3% - несколько раз в месяц.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси
Имеете ли вы дополнительный заработок? Читатели Sputnik Грузия ответили на вопрос
Каждый пятый житель Грузии имеет дополнительный заработок
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik.
Большая часть читателей Sputnik Грузия
(34,9%) не имеют дополнительного заработка, но хотели бы, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного на сайте новостного агентства.
Так, отвечая на вопрос "Имеете ли вы дополнительный заработок?", 18,6% ответили "Нет, хватает времени только на основную работу". Столько же людей выбрали вариант ответа "Да, имею постоянную дополнительную работу".
Часть респондентов 14% вовсе безработные, еще 11,6% участников опроса могут находить дополнительный заработок несколько раз в год, а 2,3% - несколько раз в месяц.