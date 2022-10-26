https://sputnik-georgia.ru/20221026/kakie-gruzinskie-banki-imeyut-sistemnuyu-znachimost---reshenie-natsbanka-271649503.html
Названы банки, от которых зависит устойчивость всей системы в Грузии
Названы банки, от которых зависит устойчивость всей системы в Грузии
Банкротство системных банков может иметь тяжелые последствия как для банковской системы, так и для экономики в целом 26.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-26T09:01+0400
2022-10-26T09:01+0400
2022-10-26T09:40+0400
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ТБИЛИСИ, 26 окт – Sputnik. Национальный банк Грузии подготовил проект приказа, на основании которого три коммерческих банка из 14 функционирующих в Грузии признаются системно значимыми банками.Согласно проекту приказа, который, предположительно, вступит в силу с 1 января 2023 года, системно значимыми банками признаются TBC Bank, "Банк Грузии" и Liberty Bank.Для этих банков приказ предполагает установление системного буфера, исходя из критериев системного значения которых входит число депозитов клиентов, доход банков, активы межбанковской системы, число филиалов, депозитариев и плательщиков кредитов и инвестиции в капитал.При этом буфер системного капитала будет меняться в зависимости от значительного изменения критериев системного значения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, экономика, tbc bank, "банк грузии", liberty bank, национальный банк грузии
грузия, новости, экономика, tbc bank, "банк грузии", liberty bank, национальный банк грузии
Названы банки, от которых зависит устойчивость всей системы в Грузии
09:01 26.10.2022 (обновлено: 09:40 26.10.2022)
Банкротство системных банков может иметь тяжелые последствия как для банковской системы, так и для экономики в целом
ТБИЛИСИ, 26 окт – Sputnik. Национальный банк Грузии подготовил проект приказа, на основании которого три коммерческих банка из 14 функционирующих в Грузии признаются системно значимыми банками.
Системно значимые банки – важнейшие финансовые институты, от которых зависит устойчивость всей банковской системы. Поскольку их банкротство может иметь тяжелые последствия как для банковской системы, так и для экономики в целом, их деятельность обязана соответствовать строгим критериям, определяемым государствами и международными финансовыми организациями.
Согласно проекту приказа, который, предположительно, вступит в силу с 1 января 2023 года, системно значимыми банками признаются TBC Bank, "Банк Грузии" и Liberty Bank.
Для этих банков приказ предполагает установление системного буфера, исходя из критериев системного значения которых входит число депозитов клиентов, доход банков, активы межбанковской системы, число филиалов, депозитариев и плательщиков кредитов и инвестиции в капитал.
Для TBC Bank и "Банка Грузии" буфер системного капитала будет составлять 2,5% для каждого, а для Liberty Bank – 1%.
При этом буфер системного капитала будет меняться в зависимости от значительного изменения критериев системного значения.