https://sputnik-georgia.ru/20221026/kakie-gruzinskie-banki-imeyut-sistemnuyu-znachimost---reshenie-natsbanka-271649503.html

Названы банки, от которых зависит устойчивость всей системы в Грузии

Названы банки, от которых зависит устойчивость всей системы в Грузии

Банкротство системных банков может иметь тяжелые последствия как для банковской системы, так и для экономики в целом 26.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-26T09:01+0400

2022-10-26T09:01+0400

2022-10-26T09:40+0400

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ТБИЛИСИ, 26 окт – Sputnik. Национальный банк Грузии подготовил проект приказа, на основании которого три коммерческих банка из 14 функционирующих в Грузии признаются системно значимыми банками.Согласно проекту приказа, который, предположительно, вступит в силу с 1 января 2023 года, системно значимыми банками признаются TBC Bank, "Банк Грузии" и Liberty Bank.Для этих банков приказ предполагает установление системного буфера, исходя из критериев системного значения которых входит число депозитов клиентов, доход банков, активы межбанковской системы, число филиалов, депозитариев и плательщиков кредитов и инвестиции в капитал.При этом буфер системного капитала будет меняться в зависимости от значительного изменения критериев системного значения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, экономика, tbc bank, "банк грузии", liberty bank, национальный банк грузии