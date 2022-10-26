https://sputnik-georgia.ru/20221026/kino-v-shkole-kinotsentr-gruzii-budet-razvivat-analiticheskoe-myshlenie-u-detey--271670513.html

"Кино в школе": киноцентр Грузии будет развивать аналитическое мышление у детей

"Кино в школе": киноцентр Грузии будет развивать аналитическое мышление у детей

Цель проекта – развитие аналитического мышления и творческих способностей у подростков через популяризацию киноискусства 26.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-26T21:26+0400

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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Проект Национального центра кинематографии Грузии "Кино в школе" возобновился с новым сезоном — семинары по кинопросвещению молодежи пройдут в 91 школе страны.Целью проекта, который проводится с 2014 года, является развитие аналитического мышления и творческих способностей у подростков через популяризацию киноискусства.Осенний сезон 2022 года проекта впервые пройдет в гибридном формате — мероприятия будут проводиться как онлайн, так и очно.Так, в сотрудничестве с министерством образования и науки Грузии для участия в проекте была отобрана 91 школа, в том числе из горных регионов и сел.В рамках проекта в выбранных школах пройдут онлайн-занятия, кинопоказы и дискуссии. Также ученикам даются различные задания, квизы и другое.Стоит отметить, что с 24 октября у подростков уже есть возможность познакомиться и воспользоваться новой международной кинообразовательной площадкой Национального киноцентра "История-Кино-История".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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национальный киноцентр грузии, культура, общество, грузия, культура, кино