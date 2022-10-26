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https://sputnik-georgia.ru/20221026/kogda-nachinaetsya-rozhdestvenskiy-post-2022-2023-tserkovnyy-kalendar-271668135.html
Когда начинается Рождественский пост 2022-2023? Церковный календарь
Когда начинается Рождественский пост 2022-2023? Церковный календарь
Рождественский пост начинается в ноябре – он готовит христиан к празднику Рождества Христова
2022-10-26T19:59+0400
2022-10-26T19:59+0400
справки
религия
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Рождество Христово - один из двенадцати главных праздников православного церковного календаря - день, в который родился сын Божий, православные отмечают 7 января.Когда начинается Рождественский пост в 2022-м по церковному календарю, читайте на Sputnik Грузия.Когда начинается Рождественский пост?По церковному календарю, православный Рождественский пост ежегодно начинается 28 ноября. В отличие от православного, католический начинается в воскресенье за четыре недели до Рождества, которое отмечают 25 декабря. В 2022-м пост Рождественский пост у католиков начнется 27 ноября.Рождественский пост, по церковному календарю, последний многодневный пост в году и длится 40 дней, поэтому называется еще Четыредесятницей.Завершается православный Рождественский пост в канун Рождества Христова - 6 января. Рождественский пост установили для того, чтобы верующие, очистив себя постом, молитвой и покаянием, встретили явившегося в мир Сына Божьего с чистой душой.Церковный календарьРождественский пост установлен в первые века христианства, как и другие многодневные посты. Апостолы установили первый 40-дневный пост, как утверждают древнейшие церковные писатели, подражая Божественному Учителю, который постился 40 дней в пустыне.Рождественский пост упоминается в сочинениях Амвросия Медиодаланского, Филастрия и блаженного Августина, датированных IV веком.Одни христиане соблюдали вначале Рождественский пост семь дней, другие – несколько больше. Соблюдать всем христианам 40-дневный пост перед Рождеством Христовым было положено на соборе в 1166-м.Православный Рождественский пост менее строгий, чем Великий и Успенский. Во время поста, по церковному уставу, нельзя есть мясные и молочные продукты, но по выходным и церковным праздникам разрешена рыба, если они не выпадают на среду и пятницу.В 2022-м праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, который по православному церковному календарю ежегодно празднуют 4 декабря, в 2022-м выпадает на воскресенье, соответственно вкушать рыбу можно.А в день памяти Святого Николая Чудотворца, который по православному церковному календарю празднуют 19 декабря, выпадает на понедельник, по монастырскому уставу положена горячая пища без масла.Материал подготовлен на основе открытых источников
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когда начинается рождественский пост 2022-2023? церковный календарь
когда начинается рождественский пост 2022-2023? церковный календарь

Когда начинается Рождественский пост 2022-2023? Церковный календарь

19:59 26.10.2022
© AP Photo / Firdia LisnawatiМонахини проходят мимо рождественской елки с украшением на тему коронавируса перед рождественской службой в церкви на Бали, Индонезия
Монахини проходят мимо рождественской елки с украшением на тему коронавируса перед рождественской службой в церкви на Бали, Индонезия - Sputnik Грузия, 1920, 26.10.2022
© AP Photo / Firdia Lisnawati
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Рождественский пост начинается в ноябре – он готовит христиан к празднику Рождества Христова
Рождество Христово - один из двенадцати главных праздников православного церковного календаря - день, в который родился сын Божий, православные отмечают 7 января.
Когда начинается Рождественский пост в 2022-м по церковному календарю, читайте на Sputnik Грузия.

Когда начинается Рождественский пост?

По церковному календарю, православный Рождественский пост ежегодно начинается 28 ноября. В отличие от православного, католический начинается в воскресенье за четыре недели до Рождества, которое отмечают 25 декабря. В 2022-м пост Рождественский пост у католиков начнется 27 ноября.
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкСвященнослужитель на Рождественской мессе в римско-католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии во время празднования католического Рождества в Москве
Священнослужитель на Рождественской мессе в римско-католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии во время празднования католического Рождества в Москве - Sputnik Грузия, 1920, 26.10.2022
Священнослужитель на Рождественской мессе в римско-католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии во время празднования католического Рождества в Москве
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev
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Рождественский пост, по церковному календарю, последний многодневный пост в году и длится 40 дней, поэтому называется еще Четыредесятницей.
Завершается православный Рождественский пост в канун Рождества Христова - 6 января. Рождественский пост установили для того, чтобы верующие, очистив себя постом, молитвой и покаянием, встретили явившегося в мир Сына Божьего с чистой душой.

Церковный календарь

Рождественский пост установлен в первые века христианства, как и другие многодневные посты. Апостолы установили первый 40-дневный пост, как утверждают древнейшие церковные писатели, подражая Божественному Учителю, который постился 40 дней в пустыне.
Рождественский пост упоминается в сочинениях Амвросия Медиодаланского, Филастрия и блаженного Августина, датированных IV веком.
Одни христиане соблюдали вначале Рождественский пост семь дней, другие – несколько больше. Соблюдать всем христианам 40-дневный пост перед Рождеством Христовым было положено на соборе в 1166-м.
© photo: Sputnik / Vitaly An'kov / Перейти в фотобанкСвященнослужители во время службы на праздновании Рождества Христова в католической церкви пресвятой Богородицы во Владивостоке
Священнослужители во время службы на праздновании Рождества Христова в католической церкви пресвятой Богородицы во Владивостоке - Sputnik Грузия, 1920, 26.10.2022
Священнослужители во время службы на праздновании Рождества Христова в католической церкви пресвятой Богородицы во Владивостоке
© photo: Sputnik / Vitaly An'kov
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Православный Рождественский пост менее строгий, чем Великий и Успенский. Во время поста, по церковному уставу, нельзя есть мясные и молочные продукты, но по выходным и церковным праздникам разрешена рыба, если они не выпадают на среду и пятницу.
В 2022-м праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, который по православному церковному календарю ежегодно празднуют 4 декабря, в 2022-м выпадает на воскресенье, соответственно вкушать рыбу можно.
А в день памяти Святого Николая Чудотворца, который по православному церковному календарю празднуют 19 декабря, выпадает на понедельник, по монастырскому уставу положена горячая пища без масла.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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