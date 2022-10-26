https://sputnik-georgia.ru/20221026/litovkin-rasskazal-chto-budet-esli-ukraina-vzorvet-gryaznuyu-bombu-271650761.html

Литовкин рассказал, что будет, если Украина взорвет "грязную бомбу"

Литовкин рассказал, что будет, если Украина взорвет "грязную бомбу"

У киевского режима есть все ресурсы для создания и применения "грязной бомбы", которая фактически представляет из себя взрывное устройство с радиоактивными... 26.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-26T09:33+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. К каким последствиям приведет взрыв подобного устройства? В чем важность переговоров министра обороны России Сергея Шойгу с представителями США, Франции, Британии и Турции по этой теме? Позволит ли Запад киевскому режиму взорвать "грязную бомбу" и готовы ли там к ядерной войне? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

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