https://sputnik-georgia.ru/20221026/litovskiy-advokat-tomas-rasskazal-za-chto-mogut-otpravit-v-tyurmu-v-litve-271665069.html
Литовский адвокат Томас рассказал, за что могут отправить в тюрьму в Литве
Литовский адвокат Томас рассказал, за что могут отправить в тюрьму в Литве
Демократическая конституция Литвы в этой стране является просто бумагой, с которой не считаются власти 26.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-26T16:43+0400
2022-10-26T16:43+0400
2022-10-26T16:43+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал литовский адвокат Станисловас Томас. Как в Литве можно попасть в тюрьму даже за интервью неугодным СМИ? Почему времена Горбачева - последние дни демократии в Литве? Могут ли международные организации влиять на действия литовских властей? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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мультимедиа, видео, литва, видео
мультимедиа, видео, литва, видео
Литовский адвокат Томас рассказал, за что могут отправить в тюрьму в Литве
Демократическая конституция Литвы в этой стране является просто бумагой, с которой не считаются власти
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал литовский адвокат Станисловас Томас.
Как в Литве можно попасть в тюрьму даже за интервью неугодным СМИ? Почему времена Горбачева - последние дни демократии в Литве? Могут ли международные организации влиять на действия литовских властей?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.