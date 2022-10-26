https://sputnik-georgia.ru/20221026/litovskiy-advokat-tomas-rasskazal-za-chto-mogut-otpravit-v-tyurmu-v-litve-271665069.html

Литовский адвокат Томас рассказал, за что могут отправить в тюрьму в Литве

Литовский адвокат Томас рассказал, за что могут отправить в тюрьму в Литве

Демократическая конституция Литвы в этой стране является просто бумагой, с которой не считаются власти 26.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-26T16:43+0400

2022-10-26T16:43+0400

2022-10-26T16:43+0400

мультимедиа

видео

литва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/1a/271664793_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a15f220e0d843c479263b486e935f3f1.jpg

Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал литовский адвокат Станисловас Томас. Как в Литве можно попасть в тюрьму даже за интервью неугодным СМИ? Почему времена Горбачева - последние дни демократии в Литве? Могут ли международные организации влиять на действия литовских властей? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

литва

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, литва, видео