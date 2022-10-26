https://sputnik-georgia.ru/20221026/meriya-tbilisi-ne-predprinimala-nezakonnykh-shagov---kaladze-o-tragedii-v-parke-vake-271667324.html

"Мэрия Тбилиси не предпринимала незаконных шагов" - Каладзе о трагедии в парке Ваке

"Мэрия Тбилиси не предпринимала незаконных шагов" - Каладзе о трагедии в парке Ваке

По словам мэра, надо дождаться завершения расследования и тогда все прояснится 26.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-26T17:59+0400

2022-10-26T17:59+0400

2022-10-26T18:00+0400

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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Мэрия Тбилиси не предпринимала ни единого незаконного шага в связи с фонтаном в парке Ваке, из-за которого в парке развернулась трагедия, заявил мэр столицы Каха Каладзе.По делу о трагедии в парке Ваке задержаны девять человек. Среди задержанных – замглавы службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси Георгий Вахтангашвили, который обвиняется в служебной халатности, повлекшей смерть человека.По словам мэра, надо дождаться завершения расследования и тогда все прояснится."Для меня было непонятно, когда в первые же дни (после трагедии - ред.) проектная компания говорила, что (в фонтане - ред.) не должно было быть погружных насосов. Я привожу это в качестве одного из примеров, что стало знаковым для меня", - сказал Каладзе.Как отметил мэр, в проекте, который доступен всем, черным по белому написано, что во время осуществления проекта были даны погруженные насосы."Соответственно, все было сделано так, как было предусмотрено проектом. В проекте было одно изменение, которое было внесено по согласованию с проектировщиками", - отметил Каладзе.По версии следствия, 13 октября 2022 года у детей, игравших в парке Ваке, в фонтан упал мяч. В воду за мячом прыгнули Андрия Лорткипанидзе и Лазаре Лобжанидзе. Их ударило током, и они упали в воду. Марита Мепаришвили спустилась в фонтан, чтобы им помочь, но тоже получила удар током и потеряла сознание.Эпизод о трагедии в паркеКак установило расследование, причиной появления тока напряжением 380 вольт в воде фонтана стало повреждение кабеля.Как выяснила прокуратура, скрыть черные трубы обмоткой белого цвета из нержавеющей стали уже после сдачи объекта в устной форме потребовал заместитель главы службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси от менеджера компании "Гринсервис +", осуществлявшей ремонт фонтана.Менеджер передал поручение директору, а тот поручил выполнение работы представителю компании "Нью метал дизайн", у которой был контракт с "Гринсервис +" . Представитель компании "Нью метал дизайн" нанял двух сварщиков для этой работы.Сварщики 22 сентября 2022 года, чтобы укрепить обмотку, сняли металлическую сетку с электрического насоса, а, завершив работу, укрепили ее так, что кабель, по которому проходил ток напряжением 380 вольт, оказался под ней. Изоляция кабеля была нарушена, и ток пошел в воду.При этом ни представитель компании "Нью метал дизайн", ни делопроизводитель компании "Гринсервис +", которым было поручено следить за сварщиками, не проверили их работу.А директор "Гринсервис +" без экспертной работы сдал ее замглавы департамента охраны окружающей среды, тот принял работу, также не проверив ее.По данным прокуратуры замглавы департамента охраны окружающей среды мэрии Тбилиси предъявлено обвинение в служебной халатности, повлекшей смерть человека, директору и делопроизводителю "Гринсервис +", а также представителю "Нью метал дизайн" - в халатности, повлекшей смерть человека, а двум сварщикам – в нарушении правил безопасности во время осуществления работ, повлекшем смерть человека.Эпизод о фальшивой экспертизеФальшивое экспертное заключение всплыло после того, как следствие стало проверять документацию, связанную со сдачей работ по ремонту фонтана в парке, из-за трагедии, случившейся на второй день после открытия.Как выяснилось, компания "Гринсервис +" при оформлении акта о сдаче-приемке работ со службой охраны окружающей среды мэрии Тбилиси должна была представить заключение экспертов о проделанной работе и ее соответствии условиям соглашения и проекту.После того, как компания "Гринсервис" завершила часть работ и должна была сдать их мэрии Тбилиси, она наняла компанию "Мшенэксперти" для подготовки заключения.Инспектор и технический менеджер изучили только соответствие выполненных работ тратам, а не соответствие их нормам и правилам строительства и 19 августа 2022 года отправили свое заключение сотруднику "Гринсервис +". Тот, увидев заключение, пришел в "Мшенэксперти" и уговорил инспектора и технического менеджера компании прописать в заключении, что они якобы изучили соответствие работ нормам и правилам строительства, пообещав им сотрудничество в дальнейшем.Уже 25 августа инспектор и технический менеджер "Мшенэксперти" составили фальшивое заключение. Это заключение директор представил службе охраны окружающей среды мэрии Тбилиси, и 26 августа 2022 года акт сдачи-приемки работ был оформлен.Прокуратура предъявила обвинение директору "Гринсервис +", который является обвиняемым и в эпизоде с повреждением высоковольтного кабеля, в использовании фальшивого официального документа, сотруднику "Гринсервис +" - в поощрении создания фальшивого официального документа, а также директору и инспектору "Мшенэксперти" - в изготовлении и сбыте фальшивого официального документа".Детей вытащил из воды садовник Деви Мезурнишвили, после чего всех доставили в клинику, где Марита Мепаришвили скончалась от полученной электротравмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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