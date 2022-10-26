https://sputnik-georgia.ru/20221026/muzha-tirana-budut-sudit-v-gruzii-za-dovedenie-do-samoubiystva-zheny-271669342.html

Мужа-тирана будут судить в Грузии за доведение до самоубийства жены

Мужа-тирана будут судить в Грузии за доведение до самоубийства жены

Мужчина систематически в присутствии детей избивал и оскорблял свою супругу 26.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-26T19:41+0400

2022-10-26T19:41+0400

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ТБИЛИСИ, 26 окт – Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения мужчине по делу о семейном насилии, закончившемся попыткой самоубийства его супруги, говорится в сообщении ведомства.Мужчину будут судить за систематическое семейное насилие в присутствии несовершеннолетних, систематические угрозы и доведение до самоубийства члена семьи.В случае подтверждения вины ему грозит лишение свободы на срок от 4 до 6 лет.Прокуратура будет требовать для него заключение в качестве меры пресечения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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прокуратура, генеральная прокуратура грузии, грузия, происшествия, новости