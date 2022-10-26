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Мужа-тирана будут судить в Грузии за доведение до самоубийства жены
Мужа-тирана будут судить в Грузии за доведение до самоубийства жены
Мужчина систематически в присутствии детей избивал и оскорблял свою супругу 26.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-26T19:41+0400
2022-10-26T19:41+0400
2022-10-26T19:58+0400
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ТБИЛИСИ, 26 окт – Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения мужчине по делу о семейном насилии, закончившемся попыткой самоубийства его супруги, говорится в сообщении ведомства.Мужчину будут судить за систематическое семейное насилие в присутствии несовершеннолетних, систематические угрозы и доведение до самоубийства члена семьи.В случае подтверждения вины ему грозит лишение свободы на срок от 4 до 6 лет.Прокуратура будет требовать для него заключение в качестве меры пресечения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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прокуратура, генеральная прокуратура грузии, грузия, происшествия, новости
прокуратура, генеральная прокуратура грузии, грузия, происшествия, новости
Мужа-тирана будут судить в Грузии за доведение до самоубийства жены
19:41 26.10.2022 (обновлено: 19:58 26.10.2022)
Мужчина систематически в присутствии детей избивал и оскорблял свою супругу
ТБИЛИСИ, 26 окт – Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения мужчине по делу о семейном насилии, закончившемся попыткой самоубийства его супруги, говорится в сообщении ведомства.
Расследование по делу установило, что мужчина систематически в присутствии детей избивал и оскорблял свою супругу, угрожая ее убить. Женщина, не выдержав стресса, попыталась покончить с собой.
Мужчину будут судить за систематическое семейное насилие в присутствии несовершеннолетних, систематические угрозы и доведение до самоубийства члена семьи.
В случае подтверждения вины ему грозит лишение свободы на срок от 4 до 6 лет.
Прокуратура будет требовать для него заключение в качестве меры пресечения.