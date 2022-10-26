https://sputnik-georgia.ru/20221026/nakazanie-spustya-20-let-v-gruzii-zaderzhali-razyskivaemogo-za-popytku-ubiystva-271660884.html
Наказание спустя 20 лет: в Грузии задержали разыскиваемого за попытку убийства
Наказание спустя 20 лет: в Грузии задержали разыскиваемого за попытку убийства
Задержанный уже находится в заключении 26.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-26T14:54+0400
2022-10-26T14:54+0400
2022-10-26T16:08+0400
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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Полиция задержала 47-летнего мужчину, разыскиваемого с 2002 года за попытку умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.Следствие установило, что 4 сентября 2002 года в сквере на улице Ниношвили в городе Чиатура осужденный нанес человеку пять ранений из огнестрельного оружия, а его сообщник смертельно ранил другого, после чего они скрылись с места происшествия.Раненые были доставлены в больницу. Одного из них врачам удалось спасти. А другой, которого ранил сообщник, скончался в клинике на второй день. Полиция задержала убийцу в 2004 году.Суд признал виновным по уголовному делу 47-летнего мужчину еще в 2002 году, и по решению суда с того же года он находится в розыске. Задержанный переведен в пенитенциарное учреждение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, чиатура
Наказание спустя 20 лет: в Грузии задержали разыскиваемого за попытку убийства
14:54 26.10.2022 (обновлено: 16:08 26.10.2022)
Задержанный уже находится в заключении
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Полиция задержала 47-летнего мужчину, разыскиваемого с 2002 года за попытку умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.
Следствие установило, что 4 сентября 2002 года в сквере на улице Ниношвили в городе Чиатура осужденный нанес человеку пять ранений из огнестрельного оружия, а его сообщник смертельно ранил другого, после чего они скрылись с места происшествия.
Раненые были доставлены в больницу. Одного из них врачам удалось спасти. А другой, которого ранил сообщник, скончался в клинике на второй день. Полиция задержала убийцу в 2004 году.
Суд признал виновным по уголовному делу 47-летнего мужчину еще в 2002 году, и по решению суда с того же года он находится в розыске. Задержанный переведен в пенитенциарное учреждение.