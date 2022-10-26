https://sputnik-georgia.ru/20221026/neizmennaya-no-zhestkaya-natsbank-gruzii-prinyal-reshenie-po-monetarnoy-politike-271663403.html

Неизменная, но жесткая: Нацбанк Грузии принял решение по монетарной политике

Неизменная, но жесткая: Нацбанк Грузии принял решение по монетарной политике

По данным регулятора, в Грузии инфляция прошла пик роста, однако сохраняется на высоком уровне 26.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-26T16:27+0400

2022-10-26T16:27+0400

2022-10-26T16:45+0400

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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Комитет монетарной политики Национального банка Грузии оставил неизменной ставку рефинансирования на уровне 11%, говорится в сообщении регулятора.Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.По данным регулятора, в Грузии инфляция прошла пик роста, однако сохраняется на высоком уровне. В сентябре годовой уровень инфляции составил 11,5% при целевом показателе 3%.В то же время Нацбанк надеется, что на фоне укрепления обменного курса лари тенденции мирового рынка в аспекте снижения цен на продовольствие скажутся на грузинском рынке."Однако исходя из геополитической ситуации неопределенность остается высокой. Кроме того, существуют риски, связанные с долгосрочным периодом отклонения инфляции от целевого показателя", - поясняют в Нацбанке свое решение.Тем временем Нацбанк отмечает, что увеличение миграционных потоков простимулировало спрос и экономический рост за 8 месяцев 2022 года составил 10,3%."В результате усилились инфляционные риски, исходящие из спроса, несмотря на то, что их частично балансирует укрепившийся из-за внешних поступлений обменный курс лари", - отмечает Нацбанк.Между тем регулятор отмечает снижение роста кредитной активности и фискального дефицита, что в будущем, по его прогнозу, нейтрализует инфляционное давление и будет способствовать снижению инфляции.По прогнозу Нацбанка, уровень инфляции приблизится к целевому показателю к середине 2023 года. Однако растущий спрос может оказать на инфляцию негативный эффект.При этом Нацбанк не исключил, что ставка рефинансирования будет ужесточена в будущем.Национальный банк смягчал монетарную политику с апреля 2020 года после долгого периода ужесточения для нейтрализации инфляционного давления, вызванного падением обменного курса.Ставка рефинансирования в период с сентября по декабрь 2019 года выросла с 6,5 до 9%, после сократилась до 8% в августе 2020 года, а в марте 2021 года снова начала расти.Следующее заседание комитета монетарной политики состоится 26 октября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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