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Пашинян заявил, что хочет подписания мира с Азербайджаном до конца года

Пашинян заявил, что хочет подписания мира с Азербайджаном до конца года

Я и правительство приложат все возможные усилия, чтобы это стало реальностью, заявил премьер Армении 26.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-26T19:00+0400

2022-10-26T19:00+0400

2022-10-26T19:00+0400

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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что хотел бы подписания мирного договора с Азербайджаном до конца 2022 года.Однако, по его словам, есть одно значимое обстоятельство, которое связано с делимитацией границы. "Мы надеемся, и это важный нюанс, чтобы до подписания мирного договора были бы завершены работы по делимитации. Насколько это реально? Если учитывать, что в Праге мы договорились, что это произойдет на основании границ 1991 года, то это может быть реалистичным, так как эти границы известны", - сказал премьер.При этом Пашинян пояснил, что следует начать диалог между Нагорным Карабахом и Азербайджаном. "Это очень важное обстоятельство, и должны быть определенные видимые механизмы защиты прав и безопасности армян Нагорного Карабаха", - подчеркнул премьер-министр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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