https://sputnik-georgia.ru/20221026/pashinyan-zayavil-chto-khochet-podpisaniya-mira-s-azerbaydzhanom-do-kontsa-goda-271668645.html
Пашинян заявил, что хочет подписания мира с Азербайджаном до конца года
Пашинян заявил, что хочет подписания мира с Азербайджаном до конца года
Я и правительство приложат все возможные усилия, чтобы это стало реальностью, заявил премьер Армении 26.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-26T19:00+0400
2022-10-26T19:00+0400
2022-10-26T19:00+0400
армения
азербайджан
никол пашинян
в мире
новости
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/13/269610990_1:0:1100:618_1920x0_80_0_0_34bfc83dadfdaead0897f2a5569563e2.jpg
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что хотел бы подписания мирного договора с Азербайджаном до конца 2022 года.Однако, по его словам, есть одно значимое обстоятельство, которое связано с делимитацией границы. "Мы надеемся, и это важный нюанс, чтобы до подписания мирного договора были бы завершены работы по делимитации. Насколько это реально? Если учитывать, что в Праге мы договорились, что это произойдет на основании границ 1991 года, то это может быть реалистичным, так как эти границы известны", - сказал премьер.При этом Пашинян пояснил, что следует начать диалог между Нагорным Карабахом и Азербайджаном. "Это очень важное обстоятельство, и должны быть определенные видимые механизмы защиты прав и безопасности армян Нагорного Карабаха", - подчеркнул премьер-министр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
армения
азербайджан
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/13/269610990_138:0:962:618_1920x0_80_0_0_afffb5e64d0943365bf6b25e197a632c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
армения, азербайджан, никол пашинян, в мире, новости, политика
армения, азербайджан, никол пашинян, в мире, новости, политика
Пашинян заявил, что хочет подписания мира с Азербайджаном до конца года
Я и правительство приложат все возможные усилия, чтобы это стало реальностью, заявил премьер Армении
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что хотел бы подписания мирного договора с Азербайджаном до конца 2022 года.
"Я бы желал, чтобы он (мирный договор - ред) был подписан до конца нынешнего года. Насколько это реально? Я бы ответил на этот вопрос следующим образом. Я и правительство приложат все возможные усилия, чтобы это стало реальностью", - сказал Пашинян в среду в ходе правительственного часа в парламенте.
Однако, по его словам, есть одно значимое обстоятельство, которое связано с делимитацией границы.
"Мы надеемся, и это важный нюанс, чтобы до подписания мирного договора были бы завершены работы по делимитации. Насколько это реально? Если учитывать, что в Праге мы договорились, что это произойдет на основании границ 1991 года, то это может быть реалистичным, так как эти границы известны", - сказал премьер.
При этом Пашинян пояснил, что следует начать диалог между Нагорным Карабахом и Азербайджаном. "Это очень важное обстоятельство, и должны быть определенные видимые механизмы защиты прав и безопасности армян Нагорного Карабаха", - подчеркнул премьер-министр.