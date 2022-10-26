https://sputnik-georgia.ru/20221026/pisatelnitsa-dina-rubina-vystupit-v-tbilisi-271635425.html
Писательница Дина Рубина выступит в Тбилиси
Писательница Дина Рубина выступит в Тбилиси
Жанр литературного концерта позволит читателям окунуться в причудливые миры Дины Рубиной, сообщают организаторы 26.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-26T20:22+0400
2022-10-26T20:22+0400
2022-10-26T20:22+0400
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тбилиси
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тбилисская государственная консерватория им в. сараджишвили
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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Творческий вечер одной из самых популярных русскоязычных писателей современности — Дины Рубиной — пройдет в столице Грузии 10 ноября, сообщают организаторы.Встреча с известным литератором состоится на сцене Тбилисской государственной консерватории им. В. Сараджишвили, в 20:00 по местному времени.Жанр литературного концерта позволит читателям окунуться в причудливые миры Дины Рубиной, сообщают организаторы."Ее тексты в авторском исполнении – это невероятное единство тончайшего – во всех нюансах и оттенках! – неповторимого стиля, юмора – до слез, и пронзительной мудрости разговора о жизни", - говорится в анонcе мероприятия.Сама Дина Рубина говорит о своих концертах следующее: "Мои творческие вечера - и это уже знают многие - на самом деле литературные концерты, вполне эстрадного стиля. Это авторская программа, в которой сплетены байки и авторское чтение ярких отрывков или маленьких рассказов".Кто такая Дина Рубина?Писательница Дина Рубина - уроженка Ташкента (Узбекистан). Литературную известность принесла Рубиной повесть "Когда же пойдет снег?..", вышедшая в 1977 году. В этом же году она была принята в Союз писателей Узбекской ССР.В 1984 году Дина Рубина переехала в Москву. В 1990 году вместе с семьей уехала в Израиль, где продолжает писать на русском языке. Первые опыты жизни на новом месте она описала в повести "Во вратах твоих" (1993) и романе "Вот идет Мессия!" (1996).Рубина - автор романов "На Верхней Масловке", "Синдикат", "На солнечной стороне улицы", "Почерк Леонардо", "Адам и Мириам", "Синдром Петрушки", трилогии "Наполеонов обоз", сборников "Глаза героя крупным планом", "Цыганка", "Старые повести о любви", "Иерусалимский синдром", "Вид из окна съемной квартиры" и др.Дина Рубина — член международного ПЕН-клуба, Союза русскоязычных писателей Израиля. Она является лауреатом Премии министерства культуры Узбекской ССР (1982), Премии имени Арье Дульчина (Израиль, 1990), а также премий Союза писателей Израиля (1995) и сети книжных магазинов Франции. В 2007 году она стала лауреатом российской национальной литературной премии "Большая книга".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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культура, грузия, новости, израиль, тбилиси, узбекистан, тбилисская государственная консерватория им в. сараджишвили
культура, грузия, новости, израиль, тбилиси, узбекистан, тбилисская государственная консерватория им в. сараджишвили
Писательница Дина Рубина выступит в Тбилиси
Жанр литературного концерта позволит читателям окунуться в причудливые миры Дины Рубиной, сообщают организаторы
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Творческий вечер одной из самых популярных русскоязычных писателей современности — Дины Рубиной — пройдет в столице Грузии 10 ноября, сообщают организаторы.
Встреча с известным литератором состоится на сцене Тбилисской государственной консерватории им. В. Сараджишвили, в 20:00 по местному времени.
Жанр литературного концерта позволит читателям окунуться в причудливые миры Дины Рубиной, сообщают организаторы.
"Ее тексты в авторском исполнении – это невероятное единство тончайшего – во всех нюансах и оттенках! – неповторимого стиля, юмора – до слез, и пронзительной мудрости разговора о жизни", - говорится в анонcе мероприятия.
Сама Дина Рубина говорит о своих концертах следующее: "Мои творческие вечера - и это уже знают многие - на самом деле литературные концерты, вполне эстрадного стиля. Это авторская программа, в которой сплетены байки и авторское чтение ярких отрывков или маленьких рассказов".
Кто такая Дина Рубина?
Писательница Дина Рубина - уроженка Ташкента (Узбекистан). Литературную известность принесла Рубиной повесть "Когда же пойдет снег?..", вышедшая в 1977 году. В этом же году она была принята в Союз писателей Узбекской ССР.
В 1984 году Дина Рубина переехала в Москву. В 1990 году вместе с семьей уехала в Израиль, где продолжает писать на русском языке. Первые опыты жизни на новом месте она описала в повести "Во вратах твоих" (1993) и романе "Вот идет Мессия!" (1996).
Рубина - автор романов "На Верхней Масловке", "Синдикат", "На солнечной стороне улицы", "Почерк Леонардо", "Адам и Мириам", "Синдром Петрушки", трилогии "Наполеонов обоз", сборников "Глаза героя крупным планом", "Цыганка", "Старые повести о любви", "Иерусалимский синдром", "Вид из окна съемной квартиры" и др.
Дина Рубина — член международного ПЕН-клуба, Союза русскоязычных писателей Израиля. Она является лауреатом Премии министерства культуры Узбекской ССР (1982), Премии имени Арье Дульчина (Израиль, 1990), а также премий Союза писателей Израиля (1995) и сети книжных магазинов Франции. В 2007 году она стала лауреатом российской национальной литературной премии "Большая книга".