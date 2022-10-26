https://sputnik-georgia.ru/20221026/sezon-grippa-budet-slozhnym---mediki-prizvali-zhiteley-gruzii-vaktsinirovatsya-271658901.html

"Сезон гриппа будет сложным" – медики советуют жителям Грузии вакцинироваться

"Сезон гриппа будет сложным" – медики советуют жителям Грузии вакцинироваться

Для образования нужного иммунитета после прививки необходимы четыре недели, поэтому не стоит откладывать вакцинацию, предупредила специалист 26.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-26T13:03+0400

2022-10-26T13:03+0400

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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Грузинские медики ожидают значительный рост случаев гриппа этой зимой по сравнению с предыдущим годом, заявила директор тбилисского медицинского центра имени Цицишвили Майя Чхаидзе.Для того, чтобы избежать осложнений от гриппа важно сделать прививку, рекомендовала специалист.По ее словам, для образования нужного иммунитета после прививки необходимы четыре недели, поэтому не стоит откладывать вакцинацию.Чхаидзе подчеркнула, что чаще гриппом болеют те люди, которые перенесли коронавирус.Прививки от гриппаС 21 сентября в Грузии началась вакцинация против вируса гриппа. В рамках госпрограммы иммунизации ведомство закупило 200 тысяч доз четырехкомпонентной французской вакцины Sanofi Pasteur. Это одна из тех вакцин, которая рекомендована Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).Сделать вакцину против гриппа в Грузии бесплатно могут лица больные диабетом, лица, находящийся на диализе, с гепатитом С (находящийся на лечении), пациенты с ВИЧ\СПИД, граждане с пересежанными органами, бенефициары и персонал детских домов и домов для престарелых, беременные женщины, граждане с 60 лет, педагоги, сотрудники минздрава, врачи, медсестры, стоматологи и весь медперсонал, имеющий контакт с пациентами.Вакцина бесплатно доступна также для лиц, работающих в сфере животноводства, фермеры, охотники, ветеринары, военнослужащие, заключенные.Для того, чтобы сделать вакцину граждане должны обратиться в центры вакцинации и иметь при себе справку, подтверждающую статус.В мае этого года эпидемиологи заявили, что сезон вируса гриппа в Грузии затянулся и при этом обогнал по количеству зараженных коронавирусом. Подобного распространения гриппа с 2008-2009 годов в Грузии не было, отметили специалисты.В период пандемии коронавируса динамика распространения респираторных вирусов видоизменилась. В 2020 году гриппа практические не было, поскольку коронавирус притеснил его, соответственно, он меньше беспокоил население. В 2021 году данная динамика продолжилась, однако в этом году ситуация изменилась.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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