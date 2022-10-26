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Страсти по Кварадоне!
Страсти по Кварадоне!
Футбольные страсти вокруг известного грузинского полузащитника итальянского "Наполи" Хвичи Кварацхелия бьют ключом 26.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-26T23:03+0400
2022-10-26T23:03+0400
2022-10-26T23:03+0400
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Сегодня Кварацхелия - почти национальный герой, причем не только в Грузии. На днях Хвича признан лучшим игроком десятого тура итальянской серии А – такова оценка международного портала футбольной аналитики и статистики Sofa Score. Кстати, Хвича Кварацхелия попал в сферу интересов мадридского "Атлетико" и лично Диего Симеоне. По информации немецкого издания Onefootball, тренер "Атлетико" хочет отпустить из команды не оправдавшего надежды нападающего Жоау Феликса, а на его место взять Кварацхелия. Как отмечает Onefootball, трансферная стоимость грузинского футболиста с лета увеличилась до 35 млн евро и эта сумма не представляет проблемы для мадридцев, если, конечно же, неаполитанцы готовы проститься с Кварадоной.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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хвича кварацхелия, спорт, грузия, новости, футбол, италия
хвича кварацхелия, спорт, грузия, новости, футбол, италия
Страсти по Кварадоне!
Футбольные страсти вокруг известного грузинского полузащитника итальянского "Наполи" Хвичи Кварацхелия бьют ключом
Сегодня Кварацхелия - почти национальный герой, причем не только в Грузии. На днях Хвича признан лучшим игроком десятого тура итальянской серии А – такова оценка международного портала футбольной аналитики и статистики Sofa Score.
Кстати, Хвича Кварацхелия попал в сферу интересов мадридского "Атлетико" и лично Диего Симеоне. По информации немецкого издания Onefootball, тренер "Атлетико" хочет отпустить из команды не оправдавшего надежды нападающего Жоау Феликса, а на его место взять Кварацхелия.
Как отмечает Onefootball, трансферная стоимость грузинского футболиста с лета увеличилась до 35 млн евро и эта сумма не представляет проблемы для мадридцев, если, конечно же, неаполитанцы готовы проститься с Кварадоной.