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Страсти по Кварадоне!
Страсти по Кварадоне!
Футбольные страсти вокруг известного грузинского полузащитника итальянского "Наполи" Хвичи Кварацхелия бьют ключом 26.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-26T23:03+0400
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хвича кварацхелия
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Сегодня Кварацхелия - почти национальный герой, причем не только в Грузии. На днях Хвича признан лучшим игроком десятого тура итальянской серии А – такова оценка международного портала футбольной аналитики и статистики Sofa Score. Кстати, Хвича Кварацхелия попал в сферу интересов мадридского "Атлетико" и лично Диего Симеоне. По информации немецкого издания Onefootball, тренер "Атлетико" хочет отпустить из команды не оправдавшего надежды нападающего Жоау Феликса, а на его место взять Кварацхелия. Как отмечает Onefootball, трансферная стоимость грузинского футболиста с лета увеличилась до 35 млн евро и эта сумма не представляет проблемы для мадридцев, если, конечно же, неаполитанцы готовы проститься с Кварадоной.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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хвича кварацхелия, спорт, грузия, новости, футбол, италия
хвича кварацхелия, спорт, грузия, новости, футбол, италия

Страсти по Кварадоне!

23:03 26.10.2022
© SputnikСтрасти по Кварадоне
Страсти по Кварадоне - Sputnik Грузия, 1920, 26.10.2022
© Sputnik
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НовостиTelegram
Футбольные страсти вокруг известного грузинского полузащитника итальянского "Наполи" Хвичи Кварацхелия бьют ключом
Сегодня Кварацхелия - почти национальный герой, причем не только в Грузии. На днях Хвича признан лучшим игроком десятого тура итальянской серии А – такова оценка международного портала футбольной аналитики и статистики Sofa Score.
Кстати, Хвича Кварацхелия попал в сферу интересов мадридского "Атлетико" и лично Диего Симеоне. По информации немецкого издания Onefootball, тренер "Атлетико" хочет отпустить из команды не оправдавшего надежды нападающего Жоау Феликса, а на его место взять Кварацхелия.
Как отмечает Onefootball, трансферная стоимость грузинского футболиста с лета увеличилась до 35 млн евро и эта сумма не представляет проблемы для мадридцев, если, конечно же, неаполитанцы готовы проститься с Кварадоной.
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