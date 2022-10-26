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Страсти по Кварадоне!

Страсти по Кварадоне!

Футбольные страсти вокруг известного грузинского полузащитника итальянского "Наполи" Хвичи Кварацхелия бьют ключом 26.10.2022, Sputnik Грузия

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хвича кварацхелия

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Сегодня Кварацхелия - почти национальный герой, причем не только в Грузии. На днях Хвича признан лучшим игроком десятого тура итальянской серии А – такова оценка международного портала футбольной аналитики и статистики Sofa Score. Кстати, Хвича Кварацхелия попал в сферу интересов мадридского "Атлетико" и лично Диего Симеоне. По информации немецкого издания Onefootball, тренер "Атлетико" хочет отпустить из команды не оправдавшего надежды нападающего Жоау Феликса, а на его место взять Кварацхелия. Как отмечает Onefootball, трансферная стоимость грузинского футболиста с лета увеличилась до 35 млн евро и эта сумма не представляет проблемы для мадридцев, если, конечно же, неаполитанцы готовы проститься с Кварадоной.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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хвича кварацхелия, спорт, грузия, новости, футбол, италия