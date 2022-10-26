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"Угроза для граждан" – Каладзе осудил факты вандализма в Тбилиси
"Угроза для граждан" – Каладзе осудил факты вандализма в Тбилиси
Вандализм является большой проблемой для грузинской столицы, отметил мэр 26.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-26T13:26+0400
2022-10-26T13:26+0400
2022-10-26T13:31+0400
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ТБИЛИСИ, 26 окт – Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе выразил недовольство случаями вандализма, которые периодически происходят в столичных парках и скверах.По словам градоначальника, вандализм является очень болезненным вопросом для города и, к сожалению, часто фиксируются факты, когда люди целенаправленно повреждают инфраструктуру.Мэр Тбилиси напомнил злоумышленникам, что их действия создают угрозу для граждан."Хочу обратиться к тем, кто совершает вандализм. То, что вы делаете, является тяжелейшим преступлением. Таким образом вы создаете угрозу для наших граждан, их безопасности, для любого отдыхающего в парке", – отметил Каладзе.Мэр обратился к гражданам с просьбой предоставлять информацию о случаях вандализма."Не обходите равнодушно стороной подобные факты, фиксируйте и сообщайте о каждом подобном случае по горячей линии мэрии или с помощью социальных страниц муниципалитета", – заявил Каладзе.Он также дал поручение районным администрациям – продолжать мониторинг с усиленным вниманием и восстанавливать поврежденный инвентарь.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси
"Угроза для граждан" – Каладзе осудил факты вандализма в Тбилиси
13:26 26.10.2022 (обновлено: 13:31 26.10.2022)
Вандализм является большой проблемой для грузинской столицы, отметил мэр
ТБИЛИСИ, 26 окт – Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе выразил недовольство случаями вандализма, которые периодически происходят в столичных парках и скверах.
По словам градоначальника, вандализм является очень болезненным вопросом для города и, к сожалению, часто фиксируются факты, когда люди целенаправленно повреждают инфраструктуру.
"В последние дни в парках и скверах со столбов освещения снимают защитные колпаки. За подобными фактами всегда следует реагирование – восстанавливается поврежденный инвентарь и заново монтируются украденные колпаки... Однако сам факт является большой проблемой", – заявил Каладзе на заседании столичного правительства.
Мэр Тбилиси напомнил злоумышленникам, что их действия создают угрозу для граждан.
"Хочу обратиться к тем, кто совершает вандализм. То, что вы делаете, является тяжелейшим преступлением. Таким образом вы создаете угрозу для наших граждан, их безопасности, для любого отдыхающего в парке", – отметил Каладзе.
Мэр обратился к гражданам с просьбой предоставлять информацию о случаях вандализма.
"Не обходите равнодушно стороной подобные факты, фиксируйте и сообщайте о каждом подобном случае по горячей линии мэрии или с помощью социальных страниц муниципалитета", – заявил Каладзе.
Он также дал поручение районным администрациям – продолжать мониторинг с усиленным вниманием и восстанавливать поврежденный инвентарь.