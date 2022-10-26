https://sputnik-georgia.ru/20221026/v-britanii-unichtozhili-kartinu-gitlera--271671138.html

В Британии уничтожили картину Гитлера

В Британии уничтожили картину Гитлера

Телеведущий Джимми Карр опустил полотно в установку с бензопилами прямо в эфире шоу 26.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-26T22:29+0400

2022-10-26T22:29+0400

2022-10-26T22:29+0400

великобритания

адольф гитлер

в мире

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/1a/266918340_0:136:3161:1914_1920x0_80_0_0_4cf2b9a572864aa6b52e319837f0c6fb.jpg

ТБИЛИСИ, 26 окт – Sputnik. Приобретенную специально для телешоу Channel 4 картину Адольфа Гитлера уничтожили, сообщается в соцсети канала.Главный вопрос шоу — возможно ли отделить шедевр от его создателя. Если ответ отрицательный, телезрители выбирают, какими инструментами будет уничтожена картина.То есть, по задумке телеканала, зрители решают, должен ли автор программы уничтожить неоднозначные предметы искусства.Так, телеведущий Джимми Карр опустил полотно в установку с бензопилами прямо в эфире шоу Jimmy Carr Destroys Art.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

великобритания

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

великобритания, адольф гитлер, в мире, новости