https://sputnik-georgia.ru/20221026/v-britanii-unichtozhili-kartinu-gitlera--271671138.html
В Британии уничтожили картину Гитлера
В Британии уничтожили картину Гитлера
Телеведущий Джимми Карр опустил полотно в установку с бензопилами прямо в эфире шоу 26.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-26T22:29+0400
2022-10-26T22:29+0400
2022-10-26T22:29+0400
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ТБИЛИСИ, 26 окт – Sputnik. Приобретенную специально для телешоу Channel 4 картину Адольфа Гитлера уничтожили, сообщается в соцсети канала.Главный вопрос шоу — возможно ли отделить шедевр от его создателя. Если ответ отрицательный, телезрители выбирают, какими инструментами будет уничтожена картина.То есть, по задумке телеканала, зрители решают, должен ли автор программы уничтожить неоднозначные предметы искусства.Так, телеведущий Джимми Карр опустил полотно в установку с бензопилами прямо в эфире шоу Jimmy Carr Destroys Art.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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великобритания, адольф гитлер, в мире, новости
великобритания, адольф гитлер, в мире, новости
В Британии уничтожили картину Гитлера
Телеведущий Джимми Карр опустил полотно в установку с бензопилами прямо в эфире шоу
ТБИЛИСИ, 26 окт – Sputnik. Приобретенную специально для телешоу Channel 4 картину Адольфа Гитлера уничтожили, сообщается в соцсети канала.
Главный вопрос шоу — возможно ли отделить шедевр от его создателя. Если ответ отрицательный, телезрители выбирают, какими инструментами будет уничтожена картина.
То есть, по задумке телеканала, зрители решают, должен ли автор программы уничтожить неоднозначные предметы искусства.
Так, телеведущий Джимми Карр опустил полотно в установку с бензопилами прямо в эфире шоу Jimmy Carr Destroys Art.