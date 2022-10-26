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https://sputnik-georgia.ru/20221026/v-gruzii-raskryli-skhemu-mezhdunarodnogo-moshennichestva-postradal-grazhdanin-latvii-271669617.html
В Грузии раскрыли схему международного мошенничества: пострадал гражданин Латвии
В Грузии раскрыли схему международного мошенничества: пострадал гражданин Латвии
Теперь задержанным грозит лишение свободы на срок от 6 до 9 лет 26.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-26T20:42+0400
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прокуратура
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ТБИЛИСИ, 26 окт – Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии задержала трех человек по делу о международном мошенничестве, говорится в сообщении ведомства.Обвиняемые, как выяснилось в ходе расследования, пообещав вернуть потерянную сумму и дополнительные бонусы, убедили гражданина Латвии перечислить им на открытые в Грузии счета 26,3 тысячи евро и 6,5 тысячи долларов.Теперь задержанным грозит лишение свободы на срок от 6 до 9 лет за мошенничество в крупном размере, совершенное группой лиц.Прокуратура уже обратилась в суд с ходатайством поместить задержанных под арест. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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прокуратура, генеральная прокуратура грузии, происшествия, грузия, новости, латвия
прокуратура, генеральная прокуратура грузии, происшествия, грузия, новости, латвия

В Грузии раскрыли схему международного мошенничества: пострадал гражданин Латвии

20:42 26.10.2022 (обновлено: 20:59 26.10.2022)
© photo: Sputnik / StringerЗдание прокуратуры Грузии
Здание прокуратуры Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 26.10.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Теперь задержанным грозит лишение свободы на срок от 6 до 9 лет
ТБИЛИСИ, 26 окт – Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии задержала трех человек по делу о международном мошенничестве, говорится в сообщении ведомства.

Следствие установило, что группа мошенников от имени "Евробанк Кипр" связалась с гражданином Латвии, в прошлом пострадавшем от онлайн-продавцов.

Обвиняемые, как выяснилось в ходе расследования, пообещав вернуть потерянную сумму и дополнительные бонусы, убедили гражданина Латвии перечислить им на открытые в Грузии счета 26,3 тысячи евро и 6,5 тысячи долларов.
Теперь задержанным грозит лишение свободы на срок от 6 до 9 лет за мошенничество в крупном размере, совершенное группой лиц.
Прокуратура уже обратилась в суд с ходатайством поместить задержанных под арест.
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