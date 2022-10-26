https://sputnik-georgia.ru/20221026/v-gruzii-sozdayut-antikorruptsionnoe-byuro-271667810.html

В Грузии создают Антикоррупционное бюро

В Грузии создают Антикоррупционное бюро

Антикоррупционное бюро будет осуществлять надзор за выполнением положений, определяющих общую политику борьбы с коррупцией 26.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-26T18:40+0400

2022-10-26T18:40+0400

2022-10-26T18:40+0400

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анри оханашвили

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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Рабочая группа при юридическом комитете парламента Грузии разработала проект законодательных поправок в рамках выполнения требований Еврокомиссии, которые предполагают создание в Грузии Антикоррупционного бюро, заявил глава комитета Анри Оханашвили.Усиление борьбы с коррупцией и создание Антикоррупционного бюро, которое объединит все ключевые функции по борьбе с коррупцией, является одной из 12 рекомендаций, которые Грузия должна выполнить для получения статуса кандидата в ЕС.По его словам, изменения предполагают создание Антикоррупционного бюро, основной функцией которого будет способствование борьбе с коррупцией."Антикоррупционное бюро будет осуществлять надзор за выполнением положений, определяющих общую политику борьбы с коррупцией, и Национальной антикоррупционной стратегии", - отметил Оханашвили.Кроме того, по словам депутата, Антикоррупционное бюро будет координировать ведомства и организации для выполнения поставленных целей.Бюро будет подотчетно парламенту и Межведомственному антикоррупционному совету.Главу бюро будет назначать премьер-министр Грузии по представлению конкурсной комиссии, в которую войдут представители госведомств и НПО.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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