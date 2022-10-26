https://sputnik-georgia.ru/20221026/v-pravyaschey-partii-gruzinskaya-mechta-nedovolny-slushaniyami-kandidatov-v-narodnye-zaschitniki-271675963.html
В правящей партии "Грузинская мечта" недовольны слушаниями кандидатов в омбудсмены
В правящей партии "Грузинская мечта" недовольны слушаниями кандидатов в омбудсмены
После рассмотрения кандидатов на комитете должно пройти голосование 26.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-26T23:23+0400
2022-10-26T23:23+0400
2022-10-26T23:31+0400
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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" недовольны вопросами, которые оппозиционные депутаты задают кандидатам в Народные защитники, и сомневаются, что омбудсмена удастся выбрать.Комитет по правам человека и гражданской интеграции выслушал семь из 19 кандидатов на пост Народного защитника Грузии, слушания остальных кандидатов продолжатся. После рассмотрения кандидатов на комитете должно пройти голосование.На сегодняшний день ни у одной из партий в парламенте Грузии нет достаточного количества голосов для избрания Народного защитника. У "Грузинской мечты", которая не представляла своего кандидата, в парламенте 81 депутат.Три парламентских субъекта, объединяющие 66 депутатов, - фракция "Единое национальное движение" и политические группы "Лело" и "Группа реформ", поддерживают Анну Абашидзе, Георгия Бурджанадзе и Нази Джанезашвили.Политическая группа "Европейские социалисты" из четырех депутатов выразила поддержку Тинатин Арквания и Лейле Гаприндашвили, а политическая группа "Гирчи" из четырех человек - Яго Хвичия.Политическая группа "Граждане" из двух депутатов, не определившись с выбором, представила на рассмотрение парламента все 19 кандидатов.По закону, Народным защитником станет кандидат получивший больше голосов, чем его соперники, но не менее 90.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузинская мечта, тбилиси, яго хвичия, политика, грузия, новости, народный защитник грузии, народный защитник грузии
грузинская мечта, тбилиси, яго хвичия, политика, грузия, новости, народный защитник грузии, народный защитник грузии
В правящей партии "Грузинская мечта" недовольны слушаниями кандидатов в омбудсмены
23:23 26.10.2022 (обновлено: 23:31 26.10.2022)
После рассмотрения кандидатов на комитете должно пройти голосование
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" недовольны вопросами, которые оппозиционные депутаты задают кандидатам в Народные защитники, и сомневаются, что омбудсмена удастся выбрать.
Комитет по правам человека и гражданской интеграции выслушал семь из 19 кандидатов на пост Народного защитника Грузии, слушания остальных кандидатов продолжатся. После рассмотрения кандидатов на комитете должно пройти голосование.
"Противопоставление своей позиции позиции большинства нормально, но манеры и то, о чем они говорят, и их политическая позиция, и грубые высказывания со стороны определенных политплатформ говорят о том, что, каким бы сильным ни было желание деполяризации, есть политическая сила, которая не хочет единого кандидата", - сказал депутат от правящей партии Гия Вольский.
На сегодняшний день ни у одной из партий в парламенте Грузии нет достаточного количества голосов для избрания Народного защитника. У "Грузинской мечты", которая не представляла своего кандидата, в парламенте 81 депутат.
Три парламентских субъекта, объединяющие 66 депутатов, - фракция "Единое национальное движение" и политические группы "Лело" и "Группа реформ", поддерживают Анну Абашидзе, Георгия Бурджанадзе и Нази Джанезашвили.
Политическая группа "Европейские социалисты" из четырех депутатов выразила поддержку Тинатин Арквания и Лейле Гаприндашвили, а политическая группа "Гирчи" из четырех человек - Яго Хвичия.
Политическая группа "Граждане" из двух депутатов, не определившись с выбором, представила на рассмотрение парламента все 19 кандидатов.
По закону, Народным защитником станет кандидат получивший больше голосов, чем его соперники, но не менее 90.