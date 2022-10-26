https://sputnik-georgia.ru/20221026/v-pravyaschey-partii-gruzinskaya-mechta-nedovolny-slushaniyami-kandidatov-v-narodnye-zaschitniki-271675963.html

В правящей партии "Грузинская мечта" недовольны слушаниями кандидатов в омбудсмены

В правящей партии "Грузинская мечта" недовольны слушаниями кандидатов в омбудсмены

После рассмотрения кандидатов на комитете должно пройти голосование 26.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-26T23:23+0400

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народный защитник грузии

народный защитник грузии

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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" недовольны вопросами, которые оппозиционные депутаты задают кандидатам в Народные защитники, и сомневаются, что омбудсмена удастся выбрать.Комитет по правам человека и гражданской интеграции выслушал семь из 19 кандидатов на пост Народного защитника Грузии, слушания остальных кандидатов продолжатся. После рассмотрения кандидатов на комитете должно пройти голосование.На сегодняшний день ни у одной из партий в парламенте Грузии нет достаточного количества голосов для избрания Народного защитника. У "Грузинской мечты", которая не представляла своего кандидата, в парламенте 81 депутат.Три парламентских субъекта, объединяющие 66 депутатов, - фракция "Единое национальное движение" и политические группы "Лело" и "Группа реформ", поддерживают Анну Абашидзе, Георгия Бурджанадзе и Нази Джанезашвили.Политическая группа "Европейские социалисты" из четырех депутатов выразила поддержку Тинатин Арквания и Лейле Гаприндашвили, а политическая группа "Гирчи" из четырех человек - Яго Хвичия.Политическая группа "Граждане" из двух депутатов, не определившись с выбором, представила на рассмотрение парламента все 19 кандидатов.По закону, Народным защитником станет кандидат получивший больше голосов, чем его соперники, но не менее 90.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузинская мечта, тбилиси, яго хвичия, политика, грузия, новости, народный защитник грузии, народный защитник грузии