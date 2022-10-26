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Визит премьер-министра Грузии в Венгрию: итоги первого дня
Визит премьер-министра Грузии в Венгрию: итоги первого дня
Визит главы грузинского правительства продлится в Венгрии два дня 26.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-26T23:51+0400
2022-10-26T23:51+0400
2022-10-26T23:51+0400
венгрия
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили находится в Венгрии с официальным визитом и уже провел первые встречи.Визит главы грузинского правительства продлится два дня.Глава Национального собрания Венгрии выразил от имени законодательного органа Венгрии полную поддержку Грузии, в том числе и ее европейской перспективе. Также стороны обсудили ситуацию в мире и в регионе.Уже в четверг премьер-министр Грузии встретится со своим венгерским коллегой Виктором Орбаном сначала в неофициальной обстановке на обеде, а после с глазу на глаз и в рамках заседания межправительственной экономической комиссии.Ожидается, что после встречи Грузия и Венгрия объявят о расширении сотрудничества в том числе в сфере торговли и инвестиций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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венгрия, ираклий гарибашвили, виктор орбан, новости, политика, грузия
венгрия, ираклий гарибашвили, виктор орбан, новости, политика, грузия
Визит премьер-министра Грузии в Венгрию: итоги первого дня
Визит главы грузинского правительства продлится в Венгрии два дня
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили находится в Венгрии с официальным визитом и уже провел первые встречи.
Визит главы грузинского правительства продлится два дня.
В первый день Гарибашвили провел одну встречу со спикером Национального собрания Венгрии Ласло Кевером. На встрече стороны обсудили вопрос двусторонних отношений и углубление сотрудничества, в том числе между парламентами Грузии и Венгрии.
Глава Национального собрания Венгрии выразил от имени законодательного органа Венгрии полную поддержку Грузии, в том числе и ее европейской перспективе. Также стороны обсудили ситуацию в мире и в регионе.
Уже в четверг премьер-министр Грузии встретится со своим венгерским коллегой Виктором Орбаном сначала в неофициальной обстановке на обеде, а после с глазу на глаз и в рамках заседания межправительственной экономической комиссии.
Ожидается, что после встречи Грузия и Венгрия объявят о расширении сотрудничества в том числе в сфере торговли и инвестиций.