https://sputnik-georgia.ru/20221026/vizit-premer-ministra-gruzii-v-vengriyu-itogi-pervogo-dnya-271676463.html

Визит премьер-министра Грузии в Венгрию: итоги первого дня

Визит премьер-министра Грузии в Венгрию: итоги первого дня

Визит главы грузинского правительства продлится в Венгрии два дня 26.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-26T23:51+0400

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венгрия

ираклий гарибашвили

виктор орбан

новости

политика

грузия

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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили находится в Венгрии с официальным визитом и уже провел первые встречи.Визит главы грузинского правительства продлится два дня.Глава Национального собрания Венгрии выразил от имени законодательного органа Венгрии полную поддержку Грузии, в том числе и ее европейской перспективе. Также стороны обсудили ситуацию в мире и в регионе.Уже в четверг премьер-министр Грузии встретится со своим венгерским коллегой Виктором Орбаном сначала в неофициальной обстановке на обеде, а после с глазу на глаз и в рамках заседания межправительственной экономической комиссии.Ожидается, что после встречи Грузия и Венгрия объявят о расширении сотрудничества в том числе в сфере торговли и инвестиций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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венгрия, ираклий гарибашвили, виктор орбан, новости, политика, грузия