https://sputnik-georgia.ru/20221026/vzryv-v-rustavi-postradali-dva-cheloveka-271674032.html

Взрыв в Рустави: пострадали два человека

Взрыв в Рустави: пострадали два человека

Причиной взрыва стала утечка газа в автомобиле, сообщают СМИ 26.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Два человека пострадали в результате взрыва автомобиля в промышленном центре Грузии – городе Рустави, сообщает телеканал "Мтавари архи".По данным телеканала, причиной взрыва стала утечка газа в автомобиле. Взрыв произошел тогда, когда водитель, сев в свою машину, прикурил сигарету.Водитель получил ожог лица, а проходящую мимо машины женщину задело осколками стекла машины.Оба пострадавших доставлены в клинику. На месте работают следователи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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