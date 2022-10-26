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Взрыв в Рустави: пострадали два человека
Взрыв в Рустави: пострадали два человека
Причиной взрыва стала утечка газа в автомобиле, сообщают СМИ 26.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-26T21:04+0400
2022-10-26T21:04+0400
2022-10-26T21:07+0400
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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Два человека пострадали в результате взрыва автомобиля в промышленном центре Грузии – городе Рустави, сообщает телеканал "Мтавари архи".По данным телеканала, причиной взрыва стала утечка газа в автомобиле. Взрыв произошел тогда, когда водитель, сев в свою машину, прикурил сигарету.Водитель получил ожог лица, а проходящую мимо машины женщину задело осколками стекла машины.Оба пострадавших доставлены в клинику. На месте работают следователи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, новости, грузия, рустави
происшествия, новости, грузия, рустави
Взрыв в Рустави: пострадали два человека
21:04 26.10.2022 (обновлено: 21:07 26.10.2022)
Причиной взрыва стала утечка газа в автомобиле, сообщают СМИ
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Два человека пострадали в результате взрыва автомобиля в промышленном центре Грузии – городе Рустави, сообщает телеканал "Мтавари архи".
По данным телеканала, причиной взрыва стала утечка газа в автомобиле. Взрыв произошел тогда, когда водитель, сев в свою машину, прикурил сигарету.
Водитель получил ожог лица, а проходящую мимо машины женщину задело осколками стекла машины.
Оба пострадавших доставлены в клинику. На месте работают следователи.