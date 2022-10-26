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За год от армии в Грузии откосили 12 тысяч человек

За год от армии в Грузии откосили 12 тысяч человек

Популяризация поможет создать боеспособную армию и безопасную среду, заявил Бурчуладзе 26.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-26T15:16+0400

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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. В Грузии только с помощью одной организации в этом году от службы в армии уклонились 12 тысяч человек, заявил министр обороны Джуаншер Бурчуладзе в эфире Первого канала.Министр считает, эти люди могут "управляться определенными силами и использоваться против государства". Бурчуладзе не назвал организацию, помогающую откосить от армии. Не исключено, что речь идет об организации "Христианская, евангелистская, протестантская церковь Грузии – Библейская свобода", которую в 2017 году зарегистрировала оппозиционная партия "Гирчи". По закону, тем, кто является священнослужителем или учится в духовной семинарии, предоставляется отсрочка. На сегодняшний день, по словам министра, в Грузии есть много легальных возможностей уклонения от армии. "Но это обязательно изменится", – сказал он.По его словам, в принципе на сегодняшний день в этом нет и необходимости. "Но мы максимально снизим несправедливость", – отметил Бурчуладзе.По словам министра, будут альтернативные сроки призыва – шесть, восемь, одиннадцать месяцев. Также будет возможность прохождения обязательной службы в течение длительного времени.Как отметил Бурчуладзе, популяризация армии – это вопрос, вокруг которого должно объединиться все общество. Однако, по его словам, сейчас наблюдается "попытка дискриминации армии", а также разжигания вражды внутри армии."Популяризация армии должна быть в каждой семье. Конечно, на первом этапе мы не можем это сделать за счет каких-то радикальных шагов. Поэтому пока основной акцент будет сделан на то, чтобы познакомить наше общество с армией", – отметил Бурчуладзе.Министр обороны Грузии подчеркнул, что через популяризацию армии страна достигнет цели создать безопасную среду, снизить риски и создать такую армию, которая будет боеспособной и сможет противостоять противнику любого состава.В кодексе обороны, который поступит в парламент в ближайшее время, наибольшее внимание уделено модернизации системы резерва и призывников, заявил Бурчуладзе. Этим документом страна будет руководствоваться в течение ближайших 10-20 лет.По его словам, Грузия взяла пример у нескольких стран – стран Балтии, Швейцарии и Финляндии, которые имеют лучший опыт в этом направлении."Можно сделать гибрид этого, с учетом нашего менталитета, существующего положения и материальных возможностей", – отметил Бурчуладзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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оборона грузии, оборона, министерство обороны грузии, грузия, новости, паата бурчуладзе