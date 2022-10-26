https://sputnik-georgia.ru/20221026/zatmenie-zvezdopad-protivostoyanie-yarkie-nebesnye-sobytiya-noyabrya-2022-271660634.html

Затмение, звездопад, противостояние: яркие небесные события ноября 2022

Затмение, звездопад, противостояние: яркие небесные события ноября 2022

В ноябре жителей Земли ждут интересные небесные события – на ноябрьском небе любители астрономии увидят лунное затмение, звездопад и крупнейшие планеты... 26.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-26T14:34+0400

2022-10-26T14:34+0400

2022-10-26T14:34+0400

справки

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Когда наблюдать главные небесные события в ноябре 2022 года, чтобы не пропустить эти яркие астрономические явления, читайте в Sputnik Грузия.Лунное затмениеЯркое небесное событие – лунное затмение – ждет в ноябре любителей астрономии. Лунное затмение, которое произойдет 8 ноября, будет полным, так как земная тень в этот раз полностью покроет лунный диск.Это второе лунное затмение в 2022 году – первое, тоже полное, произошло 16 мая.Общая продолжительность полного лунного затмения составит около шести часов. Полностью яркое небесное событие будет видно на востоке России, на западе Северной Америки, в акватории Тихого океана и на севере Гренландии.Звездопад ЛеонидыЖителей нашей планеты в ноябре ждет еще одно интересное небесное событие – звездопад Леониды. Яркий осенний метеорный поток земляне ежегодно могут наблюдать с 6 по30 ноября.Своего пика звездопад Леониды, известный своими яркими и обильными вспышками, достигнет 18 ноября. Радиант метеорного потока находится в созвездии Льва – на пике активности звездопад подарит до 15 ярких метеоров в час.Звездопад обычно виден из любой точки Земли, но более ярким небесным зрелищем насладятся жители Северного полушария.Противостояние УранаВ ноябре астрономы-любители смогут рассмотреть в телескоп Уран – седьмая планета окажется с Солнцем в противостоянии 9 ноября в 12:00 по тбилисскому времени.Противостояние, это когда центры небесных тел оказываются на одной прямой, при этом Земля находится между Солнцем и планетой, наилучшее время для наблюдения планет.Во время противостояния Уран находится на минимальном расстоянии до Земли (2,8 млрд км), а его видимый диаметр наибольший в году – 3,6 угловые секунды.Противостояния Урана происходят каждый год со смещением от прошлой даты на несколько дней. Так, в 2021-м противостояние Урана случилось 5 ноября, а следующее будет 4 ноября 2023.ПланетыВ ноябре астрономы-любители смогут наблюдать в небе пять планет – Юпитер, Сатурн, Марс, Уран и Нептун.На вечернем и ночном небе Юпитер в ноябре будет виден в созвездии Рыбы, а Сатурн – в Козероге.Марс в начале и середине месяца можно наблюдать ночью и утром, а в конце месяца на ночном небе в созвездии Телец.Юпитер и Нептун желающие смогут увидеть вечером и ночью в созвездии Рыбы. А Уран можно наблюдать в телескоп на вечернем и ночном небе в Овне.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

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справки