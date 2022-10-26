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"Здоровье не позволяет" – суд над Саакашвили вновь отложили
"Здоровье не позволяет" – суд над Саакашвили вновь отложили
Экс-президент отказался присутствовать на судебном заседании по состоянию здоровья 26.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-26T15:39+0400
2022-10-26T15:39+0400
2022-10-26T15:47+0400
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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Судебное заседание по делу о незаконном пересечении государственной границы Грузии экс-президентом страны Михаилом Саакашвили перенесли на 2 ноября.На суде была представлена справка из пенитенциарного учреждения, согласно которой Саакашвили отказался присутствовать на судебном заседании по состоянию здоровья. В связи с тем, что рассмотрение дела находится на стадии дачи показаний обвиняемого Саакашвили, заседание было отложено.Саакашвили с 12 мая находится в гражданской клинике "Вивамеди". В больницу он попал из-за очередного ухудшения состояния здоровья. Сразу после ареста 1 октября 2021 года экс-президент объявил голодовку, которую прекратил только спустя 50 дней.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.Более того, он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, михаил саакашвили, дмитрий садзаглишвили, валерий гелашвили, тбилиси, украина, батуми, тбилисский городской суд
"Здоровье не позволяет" – суд над Саакашвили вновь отложили
15:39 26.10.2022 (обновлено: 15:47 26.10.2022)
Экс-президент отказался присутствовать на судебном заседании по состоянию здоровья
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Судебное заседание по делу о незаконном пересечении государственной границы Грузии экс-президентом страны Михаилом Саакашвили перенесли на 2 ноября.
На суде была представлена справка из пенитенциарного учреждения, согласно которой Саакашвили отказался присутствовать на судебном заседании по состоянию здоровья. В связи с тем, что рассмотрение дела находится на стадии дачи показаний обвиняемого Саакашвили, заседание было отложено.
"Суд, естественно, должен дождаться улучшения состояния его здоровья и затем допросить его на судебном процессе… Саакашвили не отказывается давать показания, просто состояние здоровья не дает ему возможности сейчас принять участие в судебном процессе", – заявил адвокат Дмитрий Садзаглишвили журналистам.
Саакашвили с 12 мая находится в гражданской клинике "Вивамеди". В больницу он попал из-за очередного ухудшения состояния здоровья. Сразу после ареста 1 октября 2021 года экс-президент объявил голодовку, которую прекратил только спустя 50 дней.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.
Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.
Более того, он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.