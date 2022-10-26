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https://sputnik-georgia.ru/20221026/zhile-v-tbilisi-uzakonili-bolee-200-semey-271659889.html
Жилье в Тбилиси узаконили более 200 семей
Жилье в Тбилиси узаконили более 200 семей
В столице Грузии в частную собственность уже передана недвижимость стоимостью в несколько сот миллионов лари 26.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-26T13:48+0400
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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Жилплощади еще 218 семей, проживающих в разных районах Тбилиси, будут узаконены, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства.Как отметил Каладзе, эти семьи уже давно ждали, чтобы жилплощади, где они годами проживали, стали их собственностью.В рамках госпрограммы, которая началась в 2017 году, в частную собственность уже передана недвижимость стоимостью в несколько сот миллионов лари.На данном этапе в рамках программы, жилплощади узаконены 77 семьям в районе Самгори, в районе Ваке – 57 семьям, в районе Надзаладеви – 26 семьям, в районе Глдани – 31 семье, в районе Сабуртало – 21 семье, в районе Исани – пяти, а в районе Чугурети – одной семье.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси
грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси

Жилье в Тбилиси узаконили более 200 семей

13:48 26.10.2022 (обновлено: 13:52 26.10.2022)
© Internally Displaced Persons, Eco-Migrants and Livelihood AgencyНовые квартиры для вынужденно перемеженных лиц
Новые квартиры для вынужденно перемеженных лиц - Sputnik Грузия, 1920, 26.10.2022
© Internally Displaced Persons, Eco-Migrants and Livelihood Agency
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В столице Грузии в частную собственность уже передана недвижимость стоимостью в несколько сот миллионов лари
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Жилплощади еще 218 семей, проживающих в разных районах Тбилиси, будут узаконены, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства.
Как отметил Каладзе, эти семьи уже давно ждали, чтобы жилплощади, где они годами проживали, стали их собственностью.

"Те, у кого есть подобная проблема, могут обратиться в свою районную администрацию и представить соответствующие документы, чтобы начать процесс передачи жилплощади в собственность", – заявил Каладзе.

В рамках госпрограммы, которая началась в 2017 году, в частную собственность уже передана недвижимость стоимостью в несколько сот миллионов лари.
На данном этапе в рамках программы, жилплощади узаконены 77 семьям в районе Самгори, в районе Ваке – 57 семьям, в районе Надзаладеви – 26 семьям, в районе Глдани – 31 семье, в районе Сабуртало – 21 семье, в районе Исани – пяти, а в районе Чугурети – одной семье.
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