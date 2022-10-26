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Жилье в Тбилиси узаконили более 200 семей

Жилье в Тбилиси узаконили более 200 семей

В столице Грузии в частную собственность уже передана недвижимость стоимостью в несколько сот миллионов лари 26.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Жилплощади еще 218 семей, проживающих в разных районах Тбилиси, будут узаконены, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства.Как отметил Каладзе, эти семьи уже давно ждали, чтобы жилплощади, где они годами проживали, стали их собственностью.В рамках госпрограммы, которая началась в 2017 году, в частную собственность уже передана недвижимость стоимостью в несколько сот миллионов лари.На данном этапе в рамках программы, жилплощади узаконены 77 семьям в районе Самгори, в районе Ваке – 57 семьям, в районе Надзаладеви – 26 семьям, в районе Глдани – 31 семье, в районе Сабуртало – 21 семье, в районе Исани – пяти, а в районе Чугурети – одной семье.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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