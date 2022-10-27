https://sputnik-georgia.ru/20221027/biznesmen-v-gruzii-popalsya-na-moshennichestve-271684086.html

Бизнесмен в Грузии попался на мошенничестве

Бизнесмен в Грузии попался на мошенничестве

В случае подтверждения вины, обвиняемому грозит до девяти лет тюремного заключения 27.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-27T12:29+0400

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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Сотрудники Следственной службы Минфина Грузии привлекли к ответственности одного человека за мошенничество.Следствие установило, что обвиняемый от имени компаний, находящихся под его именем, изготовил фальшивые налоговые документы о доставке товара между компаниями. Таким образом, обвиняемый создал и в дальнейшем использовал фальшивый актив НДС на сумму 65 516 лари (23,6 тысячи долларов).С целью уклонения от уплаты налогов, обвиняемый фиктивно оформил имущество компании в размере 168 851 лари (60,8 тысячи долларов) на имя второй компании, находящейся под его управлением.Следствие идет по четырем статьям УК Грузии: "Изготовление, сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных карт", "Мошенничество", "Причинение имущественного ущерба путем обмана" и "Незаконные деяния при неплатежеспособности".Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 6 до 9 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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