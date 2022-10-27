https://sputnik-georgia.ru/20221027/deputat-ot-mechty-irakliy-khakhubiya-nayden-mertvym-271679229.html

Депутат от "Мечты" Ираклий Хахубия найден мертвым

Депутат от "Мечты" Ираклий Хахубия найден мертвым

Следственные органы пытаются выяснить обстоятельства случившегося 27.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-27T10:08+0400

2022-10-27T10:08+0400

2022-10-27T10:35+0400

грузия

новости

происшествия

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/1b/271679539_0:325:2048:1478_1920x0_80_0_0_258b362fa964d1a8ba59ac100acc807c.jpg

ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Депутата от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклия Хахубия в четверг утром обнаружили мертвым в собственной квартире, сообщают грузинские СМИ.На месте происшествия обнаружено огнестрельное оружие. По неподтвержденной информации, политик покончил жизнь самоубийством. Депутату был 51 год.В доме политика работают эксперт-криминалисты. Другие детали дела пока неизвестны.По информации родных, у депутата были проблемы со здоровьем после смерти сына. 21-летний Бека Хахубия скончался в результате автоаварии 17 мая 2017 года. ДТП произошло у тоннеля на участке автомобильного магистрали Гори. Сотрудники патрульной полиции из-за неповиновения патрульному предупреждению перекрыли дорогу грузовым автомобилем. Хахубия врезелся в грузовой автомобиль и скончался на месте. По делу Хахубия вину предъявили трем полицейским. В 2019 году суд признал одного из них виновным.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, тбилиси