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Депутат от "Мечты" Ираклий Хахубия найден мертвым
Депутат от "Мечты" Ираклий Хахубия найден мертвым
Следственные органы пытаются выяснить обстоятельства случившегося 27.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-27T10:08+0400
2022-10-27T10:08+0400
2022-10-27T10:35+0400
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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Депутата от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклия Хахубия в четверг утром обнаружили мертвым в собственной квартире, сообщают грузинские СМИ.На месте происшествия обнаружено огнестрельное оружие. По неподтвержденной информации, политик покончил жизнь самоубийством. Депутату был 51 год.В доме политика работают эксперт-криминалисты. Другие детали дела пока неизвестны.По информации родных, у депутата были проблемы со здоровьем после смерти сына. 21-летний Бека Хахубия скончался в результате автоаварии 17 мая 2017 года. ДТП произошло у тоннеля на участке автомобильного магистрали Гори. Сотрудники патрульной полиции из-за неповиновения патрульному предупреждению перекрыли дорогу грузовым автомобилем. Хахубия врезелся в грузовой автомобиль и скончался на месте. По делу Хахубия вину предъявили трем полицейским. В 2019 году суд признал одного из них виновным.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси
Депутат от "Мечты" Ираклий Хахубия найден мертвым
10:08 27.10.2022 (обновлено: 10:35 27.10.2022)
Следственные органы пытаются выяснить обстоятельства случившегося
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Депутата от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклия Хахубия в четверг утром обнаружили мертвым в собственной квартире, сообщают грузинские СМИ.
На месте происшествия обнаружено огнестрельное оружие. По неподтвержденной информации, политик покончил жизнь самоубийством. Депутату был 51 год.
В доме политика работают эксперт-криминалисты. Другие детали дела пока неизвестны.
По информации родных, у депутата были проблемы со здоровьем после смерти сына. 21-летний Бека Хахубия скончался в результате автоаварии 17 мая 2017 года.
ДТП произошло у тоннеля на участке автомобильного магистрали Гори. Сотрудники патрульной полиции из-за неповиновения патрульному предупреждению перекрыли дорогу грузовым автомобилем. Хахубия врезелся в грузовой автомобиль и скончался на месте.
По делу Хахубия вину предъявили трем полицейским. В 2019 году суд признал одного из них виновным.