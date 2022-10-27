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Депутат парламента Молдовы о беспрецедентных протестах в стране и скором свержении Санду
Депутат парламента Молдовы о беспрецедентных протестах в стране и скором свержении Санду
Люди в Молдове будут протестовать до тех пор, пока не уйдет нынешняя власть 27.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-27T10:32+0400
2022-10-27T10:32+0400
2022-10-27T10:32+0400
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Об этом в эксклюзивном интервью "Sputnik на русском" сказала депутат парламента Молдовы, вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер. По словам политика, президент Майя Санду боится ее, поэтому всячески пытается лишить возможности общаться с людьми и влиять на политическую жизнь страны. В чем причины протестов в Молдове? Почему Запад хочет лишить Молдову нейтрального статуса и должна ли Майя Санду ехать в Кремль на поклон? Об этом смотрите в полной версии интервью.
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MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, молдова, политика, видео
мультимедиа, видео, молдова, политика, видео
Депутат парламента Молдовы о беспрецедентных протестах в стране и скором свержении Санду
Люди в Молдове будут протестовать до тех пор, пока не уйдет нынешняя власть
Об этом в эксклюзивном интервью "Sputnik на русском" сказала депутат парламента Молдовы, вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер.
По словам политика, президент Майя Санду боится ее, поэтому всячески пытается лишить возможности общаться с людьми и влиять на политическую жизнь страны. В чем причины протестов в Молдове? Почему Запад хочет лишить Молдову нейтрального статуса и должна ли Майя Санду ехать в Кремль на поклон?
Об этом смотрите в полной версии интервью.