https://sputnik-georgia.ru/20221027/deputat-parlamenta-moldovy-o-bespretsedentnykh-protestakh-v-strane-i-skorom-sverzhenii-sandu-271680351.html

Депутат парламента Молдовы о беспрецедентных протестах в стране и скором свержении Санду

Депутат парламента Молдовы о беспрецедентных протестах в стране и скором свержении Санду

Люди в Молдове будут протестовать до тех пор, пока не уйдет нынешняя власть 27.10.2022, Sputnik Грузия

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Об этом в эксклюзивном интервью "Sputnik на русском" сказала депутат парламента Молдовы, вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер. По словам политика, президент Майя Санду боится ее, поэтому всячески пытается лишить возможности общаться с людьми и влиять на политическую жизнь страны. В чем причины протестов в Молдове? Почему Запад хочет лишить Молдову нейтрального статуса и должна ли Майя Санду ехать в Кремль на поклон? Об этом смотрите в полной версии интервью.

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