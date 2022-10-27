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"Дискриминационное и неуважительное" – премьер Венгрии о решении ЕС по Грузии
"Дискриминационное и неуважительное" – премьер Венгрии о решении ЕС по Грузии
Венгрия продолжит поддержку Грузии для того, чтобы страна как можно скорее получила статус кандидата и стала членом Евросоюза, отметил Орбан 27.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-27T13:46+0400
2022-10-27T14:27+0400
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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал дискриминационным и неуважительным решение Евросоюза предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а Грузии отказать.Заявление об этом Орбан сделал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в Будапеште.Грузия заслуживает статус кандидата, потому что последние годы очень много работала для этого, подчеркнул премьер Венгрии."Данное решение в отношение Грузии, грузинского народа, грузинского государства было неуважительным", – отметил Орбан.По его словам, Венгрия продолжит поддержку Грузии для того, чтобы страна как можно скорее получила статус кандидата и стала членом Евросоюза."Мы сможем сделать это с экспертной помощью. 16 венгерцев работают в рамках Евросоюза по вопросам Грузии, и мы делаем все возможное, чтобы переговоры в этом направлении начались как можно скорее", – заявил Орбан.Европейский Совет в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.Правящая партия Грузии работает над выполнением условий Евросоюза по разработанному ею плану с 1 июля при поддержке лишь части оппозиции и гражданского сектора в рамках рабочих групп.Остальная часть оппозиции, в том числе крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" разработала свои предложения в альтернативном формате с участием представителей неправительственных организаций.Отказ от работы в формате, предложенном правящей партией "Грузинская мечта", оппозиционеры объяснили тем, что власти согласились работать над выполнением рекомендаций с оговорками. Эти оговорки, по мнению оппозиции, "фундаментально противоречат выполнению рекомендаций Еврокомиссии".Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что Грузия выполнит все рекомендации для получения статуса кандидата в ЕС. Глава правительства также обратился к бойкотирующей работу в парламенте оппозиции с призывом принять участие в рабочих группах по выполнению рекомендаций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, ираклий гарибашвили, украина, молдова, венгрия, грузинская мечта, еврокомиссия, виктор орбан
грузия, новости, ираклий гарибашвили, украина, молдова, венгрия, грузинская мечта, еврокомиссия, виктор орбан

"Дискриминационное и неуважительное" – премьер Венгрии о решении ЕС по Грузии

13:46 27.10.2022 (обновлено: 14:27 27.10.2022)
© photo: Sputnik / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - Sputnik Грузия, 1920, 27.10.2022
© photo: Sputnik / Алексей Витвицкий
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Венгрия продолжит поддержку Грузии для того, чтобы страна как можно скорее получила статус кандидата и стала членом Евросоюза, отметил Орбан
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал дискриминационным и неуважительным решение Евросоюза предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а Грузии отказать.
Заявление об этом Орбан сделал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в Будапеште.

"Мы все знаем, что в Брюсселе было объявлено очень плохое решение. Я бы сказал, что это решение было дискриминационным, когда статус кандидата был предоставлен Молдове и Украине, а не Грузии. Это не может быть оправдано с моральной точки зрения. Это вредоносное решение", – заявил Орбан.

Грузия заслуживает статус кандидата, потому что последние годы очень много работала для этого, подчеркнул премьер Венгрии.
"Данное решение в отношение Грузии, грузинского народа, грузинского государства было неуважительным", – отметил Орбан.
По его словам, Венгрия продолжит поддержку Грузии для того, чтобы страна как можно скорее получила статус кандидата и стала членом Евросоюза.
"Мы сможем сделать это с экспертной помощью. 16 венгерцев работают в рамках Евросоюза по вопросам Грузии, и мы делаем все возможное, чтобы переговоры в этом направлении начались как можно скорее", – заявил Орбан.
Европейский Совет в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.
Правящая партия Грузии работает над выполнением условий Евросоюза по разработанному ею плану с 1 июля при поддержке лишь части оппозиции и гражданского сектора в рамках рабочих групп.
Остальная часть оппозиции, в том числе крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" разработала свои предложения в альтернативном формате с участием представителей неправительственных организаций.
Отказ от работы в формате, предложенном правящей партией "Грузинская мечта", оппозиционеры объяснили тем, что власти согласились работать над выполнением рекомендаций с оговорками. Эти оговорки, по мнению оппозиции, "фундаментально противоречат выполнению рекомендаций Еврокомиссии".
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что Грузия выполнит все рекомендации для получения статуса кандидата в ЕС. Глава правительства также обратился к бойкотирующей работу в парламенте оппозиции с призывом принять участие в рабочих группах по выполнению рекомендаций.
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