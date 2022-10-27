https://sputnik-georgia.ru/20221027/dvizhenie-na-samoy-opasnoy-doroge-gruzii-zaprescheno-271681812.html
Движение на самой опасной дороге Грузии запрещено
Движение на самой опасной дороге Грузии запрещено
Движение автотранспорта запрещено из-за низкой температуры и гололеда 27.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-27T11:31+0400
2022-10-27T11:31+0400
2022-10-27T11:45+0400
грузия
погода
новости
тбилиси
тушети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24559/11/245591158_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_c30f21bff3643bda27ba65f7303694da.jpg
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Движение автотранспорта на самой опасной дороге Грузии Пшавели-Абано-Омало, ведущей в высокогорную Тушети, запрещено, сообщает департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры.В частности, на 10-72 километре (отрезок Лечури-Омало) дороги внутригосударственного значения движение автотранспорта запрещено из-за низкой температуры и гололеда.Запрет действует для всех видов автотранспорта.На 1-10 километре (Пшавели-Лечури) дороги движение автотранспорта свободное.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
тушети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24559/11/245591158_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_55c0625ba0d061ac6348b092fd006012.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, погода, новости, тбилиси, тушети
грузия, погода, новости, тбилиси, тушети
Движение на самой опасной дороге Грузии запрещено
11:31 27.10.2022 (обновлено: 11:45 27.10.2022)
Движение автотранспорта запрещено из-за низкой температуры и гололеда
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik.
Движение автотранспорта на самой опасной дороге Грузии Пшавели-Абано-Омало, ведущей в высокогорную Тушети, запрещено, сообщает
департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры.
В частности, на 10-72 километре (отрезок Лечури-Омало) дороги внутригосударственного значения движение автотранспорта запрещено из-за низкой температуры и гололеда.
Запрет действует для всех видов автотранспорта.
На 1-10 километре (Пшавели-Лечури) дороги движение автотранспорта свободное.