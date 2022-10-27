https://sputnik-georgia.ru/20221027/dvizhenie-na-samoy-opasnoy-doroge-gruzii-zaprescheno-271681812.html

Движение на самой опасной дороге Грузии запрещено

Движение на самой опасной дороге Грузии запрещено

Движение автотранспорта запрещено из-за низкой температуры и гололеда 27.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Движение автотранспорта на самой опасной дороге Грузии Пшавели-Абано-Омало, ведущей в высокогорную Тушети, запрещено, сообщает департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры.В частности, на 10-72 километре (отрезок Лечури-Омало) дороги внутригосударственного значения движение автотранспорта запрещено из-за низкой температуры и гололеда.Запрет действует для всех видов автотранспорта.На 1-10 километре (Пшавели-Лечури) дороги движение автотранспорта свободное.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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