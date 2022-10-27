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"Это будет огромной ошибкой" – Джапаридзе о создании оппозиционной коалиции в Грузии
"Это будет огромной ошибкой" – Джапаридзе о создании оппозиционной коалиции в Грузии
Такая коалиция выгодна только правящей партии "Грузинская мечта", уверен политик 27.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-27T15:55+0400
2022-10-27T15:55+0400
2022-10-27T15:55+0400
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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Создание оппозиционного объединения в Грузии с участием крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" будет огромной ошибкой, заявил один из лидеров партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе.Идею создания "Большого европейского оппозиционного единства" ранее озвучил лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе. В качестве своих потенциальных партнеров Вашадзе назвал партию "Дроа", "Лело для Грузии" и партию "Гирчи – больше свободы". Готовность к сотрудничеству в случае формирования новой коалиции выразили и члены партии "Нацдвижение".По его словам, с первого же дня создания партии "Лело для Грузии" называли сателлитом "Нацдвижения". А все это, по утверждению Джапаридзе, делали из-за того, что между ними есть много различий."Единственное, что нас с объединяет с "Нацдвижением" – это то, что мы оба оппозиционные партии... В остальном у нас много разного. Нормальные власти должны поощрять подобное разнообразие, но они пытаются всех варить в одном котле", – отметил Джапаридзе.Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе ранее назвал эти партии сателлитами и фаворитами "Единого национального движение". Как отметил Кобахидзе, от перестановки слагаемых сумма не меняется, как бы де-факто коалиция не перегруппировалась, политический ландшафт никак не изменится.Между тем, сам Вашадзе заявил, что те, кого не будет в этом единстве, будут отстранены от политических процессов. При этом, как отметил Вашадзе, "Стратегия Агмашенебели" ведет переговоры с теми, у кого есть электоральная поддержка, в том числе и с "Национальным движением".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, новости, георгий вашадзе, ираклий кобахидзе, тбилиси, грузинская мечта
политика, грузия, новости, георгий вашадзе, ираклий кобахидзе, тбилиси, грузинская мечта
"Это будет огромной ошибкой" – Джапаридзе о создании оппозиционной коалиции в Грузии
Такая коалиция выгодна только правящей партии "Грузинская мечта", уверен политик
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Создание оппозиционного объединения в Грузии с участием крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" будет огромной ошибкой, заявил один из лидеров партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе.
Идею создания "Большого европейского оппозиционного единства" ранее озвучил лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе. В качестве своих потенциальных партнеров Вашадзе назвал партию "Дроа", "Лело для Грузии" и партию "Гирчи – больше свободы". Готовность к сотрудничеству в случае формирования новой коалиции выразили и члены партии "Нацдвижение".
"Мы считаем, что будет огромной ошибкой вновь играть в игру "Грузинской мечты". И если будет какое-то объединение с участием "Национального движения" и других оппозиционных партий, это будет огромной ошибкой. Потому что это льет воду именно на мельницу "Грузинской мечты", – заявил Джапаридзе.
По его словам, с первого же дня создания партии "Лело для Грузии" называли сателлитом "Нацдвижения". А все это, по утверждению Джапаридзе, делали из-за того, что между ними есть много различий.
"Единственное, что нас с объединяет с "Нацдвижением" – это то, что мы оба оппозиционные партии... В остальном у нас много разного. Нормальные власти должны поощрять подобное разнообразие, но они пытаются всех варить в одном котле", – отметил Джапаридзе.
Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе ранее назвал эти партии сателлитами и фаворитами "Единого национального движение". Как отметил Кобахидзе, от перестановки слагаемых сумма не меняется, как бы де-факто коалиция не перегруппировалась, политический ландшафт никак не изменится.
Между тем, сам Вашадзе заявил, что те, кого не будет в этом единстве, будут отстранены от политических процессов. При этом, как отметил Вашадзе, "Стратегия Агмашенебели" ведет переговоры с теми, у кого есть электоральная поддержка, в том числе и с "Национальным движением".