https://sputnik-georgia.ru/20221027/fermeram-adzharii-pomogut-realizovat-nestandartnye-mandariny-271670025.html
Фермерам Аджарии помогут реализовать нестандартные мандарины
Фермерам Аджарии помогут реализовать нестандартные мандарины
Сезон сбора урожая цитрусовых в Грузии начинается в ноябре и продолжается четыре месяца 27.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-27T09:01+0400
2022-10-27T09:01+0400
2022-10-27T09:01+0400
мандарины
экономика
грузия
новости
аджария
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23853/99/238539979_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_3f79db562cc7054f9acd81b787bacb7c.jpg
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Правительство Аджарии поможет местным фермерам в реализации урожая нестандартных мандаринов – будет осуществлена выдача субсидий на промышленную переработку цитруса, сообщается на сайте Минсельхоза автономии.Сезон сбора урожая цитрусовых в Грузии начинается в ноябре и продолжается четыре месяца. Оранжевый Ртвели войдет в активную фазу в середине ноября. В настоящее время идет сбор урожая ранних сортов.Нестандартные мандарины примет консервный завод в Кобулети, а стандартные плоды более 20 перерабатывающих предприятий.В регионе уже открыт координационный штаб, цель которого – продвижение логистики и реализации цитрусовых, а также обеспечение субсидирования нестандартных мандаринов. Штаб будет функционировать до 1 февраля."В регионе ожидается примерно 45 тысяч тонн урожая цитрусов. Основная часть которого, примерно 25-30 тысяч тонн, будет экспортирована. И, разумеется, как и в прошлые годы, основными экспортными рынками будут Россия, Украина, Армения", – заявил глава Минсельхоза Аджарии Заза Шавадзе в эфире телекомпании POSTV.По словам министра, в этом году в связи с ситуацией на Украине, востребованность в грузинских цитрусах на этом рынке может быть снижена, тем не менее ведомство активно работает над поисками альтернативных рынков сбыта.В прошлом сезоне из Грузии вывезли до 40 тысяч тонн мандаринов, почти 70% из которых – в Россию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
аджария
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23853/99/238539979_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_702e609ec5a2b67ba77347993aa7e470.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мандарины, экономика, грузия, новости, аджария
мандарины, экономика, грузия, новости, аджария
Фермерам Аджарии помогут реализовать нестандартные мандарины
Сезон сбора урожая цитрусовых в Грузии начинается в ноябре и продолжается четыре месяца
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Правительство Аджарии поможет местным фермерам в реализации урожая нестандартных мандаринов – будет осуществлена выдача субсидий на промышленную переработку цитруса, сообщается на сайте Минсельхоза автономии.
Сезон сбора урожая цитрусовых в Грузии начинается в ноябре и продолжается четыре месяца. Оранжевый Ртвели войдет в активную фазу в середине ноября. В настоящее время идет сбор урожая ранних сортов.
Компании, которые закупят мандарины, предназначенные для промышленной переработки, по 0,20 лари за килограмм, получат госсубсидию в размере 0,15 лари за килограмм.
Нестандартные мандарины примет консервный завод в Кобулети, а стандартные плоды более 20 перерабатывающих предприятий.
В регионе уже открыт координационный штаб, цель которого – продвижение логистики и реализации цитрусовых, а также обеспечение субсидирования нестандартных мандаринов. Штаб будет функционировать до 1 февраля.
"В регионе ожидается примерно 45 тысяч тонн урожая цитрусов. Основная часть которого, примерно 25-30 тысяч тонн, будет экспортирована. И, разумеется, как и в прошлые годы, основными экспортными рынками будут Россия, Украина, Армения", – заявил глава Минсельхоза Аджарии Заза Шавадзе в эфире телекомпании POSTV.
По словам министра, в этом году в связи с ситуацией на Украине, востребованность в грузинских цитрусах на этом рынке может быть снижена, тем не менее ведомство активно работает над поисками альтернативных рынков сбыта.
В прошлом сезоне из Грузии вывезли до 40 тысяч тонн мандаринов, почти 70% из которых – в Россию.