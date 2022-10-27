https://sputnik-georgia.ru/20221027/fermeram-adzharii-pomogut-realizovat-nestandartnye-mandariny-271670025.html

Фермерам Аджарии помогут реализовать нестандартные мандарины

Фермерам Аджарии помогут реализовать нестандартные мандарины

Сезон сбора урожая цитрусовых в Грузии начинается в ноябре и продолжается четыре месяца 27.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-27T09:01+0400

2022-10-27T09:01+0400

2022-10-27T09:01+0400

мандарины

экономика

грузия

новости

аджария

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23853/99/238539979_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_3f79db562cc7054f9acd81b787bacb7c.jpg

ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Правительство Аджарии поможет местным фермерам в реализации урожая нестандартных мандаринов – будет осуществлена выдача субсидий на промышленную переработку цитруса, сообщается на сайте Минсельхоза автономии.Сезон сбора урожая цитрусовых в Грузии начинается в ноябре и продолжается четыре месяца. Оранжевый Ртвели войдет в активную фазу в середине ноября. В настоящее время идет сбор урожая ранних сортов.Нестандартные мандарины примет консервный завод в Кобулети, а стандартные плоды более 20 перерабатывающих предприятий.В регионе уже открыт координационный штаб, цель которого – продвижение логистики и реализации цитрусовых, а также обеспечение субсидирования нестандартных мандаринов. Штаб будет функционировать до 1 февраля."В регионе ожидается примерно 45 тысяч тонн урожая цитрусов. Основная часть которого, примерно 25-30 тысяч тонн, будет экспортирована. И, разумеется, как и в прошлые годы, основными экспортными рынками будут Россия, Украина, Армения", – заявил глава Минсельхоза Аджарии Заза Шавадзе в эфире телекомпании POSTV.По словам министра, в этом году в связи с ситуацией на Украине, востребованность в грузинских цитрусах на этом рынке может быть снижена, тем не менее ведомство активно работает над поисками альтернативных рынков сбыта.В прошлом сезоне из Грузии вывезли до 40 тысяч тонн мандаринов, почти 70% из которых – в Россию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

аджария

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мандарины, экономика, грузия, новости, аджария