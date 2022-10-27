https://sputnik-georgia.ru/20221027/poiskovo-spasatelnaya-operatsiya-v-poti-v-more-ischut-23-letnego-muzhchinu-271691906.html

Поисково-спасательная операция в Поти: в море ищут 23-летнего мужчину

Поисково-спасательная операция в Поти: в море ищут 23-летнего мужчину

Молодой мужчина вышел из дома три дня назад и с тех пор не выходил на связь 27.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-27T15:35+0400

2022-10-27T15:35+0400

2022-10-27T15:35+0400

происшествия

новости

грузия

поти

западная грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23692/82/236928255_0:45:1101:664_1920x0_80_0_0_2ce5417864ffa0670bae9e37d71acd80.jpg

ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Поисково-спасательная операция в городе Поти (Западная Грузия), где пропал молодой мужчина, продолжается, сообщает телекомпания "Рустави 2".Зона поисков – море и побережье порта Поти. В четверг работы затруднены из-за непогоды.По имеющейся информации, 23-летний мужчина вышел из дома три дня назад. В последний раз камеры видеонаблюдения, установленные на территории порта Поти, зафиксировали его, идущего к морю.Членам семьи мужчины сложно говорить о версиях. Министерство внутренних дел начало следствие по статье УК Грузии "Доведение до самоубийства".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

поти

западная грузия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, новости, грузия, поти, западная грузия