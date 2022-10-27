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Поисково-спасательная операция в Поти: в море ищут 23-летнего мужчину
Поисково-спасательная операция в Поти: в море ищут 23-летнего мужчину
Молодой мужчина вышел из дома три дня назад и с тех пор не выходил на связь 27.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-27T15:35+0400
2022-10-27T15:35+0400
2022-10-27T15:35+0400
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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Поисково-спасательная операция в городе Поти (Западная Грузия), где пропал молодой мужчина, продолжается, сообщает телекомпания "Рустави 2".Зона поисков – море и побережье порта Поти. В четверг работы затруднены из-за непогоды.По имеющейся информации, 23-летний мужчина вышел из дома три дня назад. В последний раз камеры видеонаблюдения, установленные на территории порта Поти, зафиксировали его, идущего к морю.Членам семьи мужчины сложно говорить о версиях. Министерство внутренних дел начало следствие по статье УК Грузии "Доведение до самоубийства".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, поти, западная грузия
происшествия, новости, грузия, поти, западная грузия
Поисково-спасательная операция в Поти: в море ищут 23-летнего мужчину
Молодой мужчина вышел из дома три дня назад и с тех пор не выходил на связь
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik.
Поисково-спасательная операция в городе Поти (Западная Грузия), где пропал молодой мужчина, продолжается, сообщает телекомпания "Рустави 2
".
Зона поисков – море и побережье порта Поти. В четверг работы затруднены из-за непогоды.
По имеющейся информации, 23-летний мужчина вышел из дома три дня назад. В последний раз камеры видеонаблюдения, установленные на территории порта Поти, зафиксировали его, идущего к морю.
Членам семьи мужчины сложно говорить о версиях. Министерство внутренних дел начало следствие по статье УК Грузии "Доведение до самоубийства".