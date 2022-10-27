https://sputnik-georgia.ru/20221027/polnoe-lunnoe-zatmenie-v-noyabre-2022-gde-i-kogda-nablyudat-271694683.html

Полное лунное затмение в ноябре 2022: где и когда наблюдать

Полное лунное затмение в ноябре 2022: где и когда наблюдать

Полное лунное затмение жители Земли смогут наблюдать в ноябре – это будет самое длительное лунное затмение в 21 веке 27.10.2022, Sputnik Грузия

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справки

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Наблюдают лунные затмения в момент полнолуния - три небесных тела Земля, Солнце и Луна выстраиваются в это время в одну прямую, а земная тень ложится на Луну. В зависимости от того, покрывает ли земная тень весь лунный диск или его часть, лунные затмения бывают полными или частными.Где и когда наблюдать полное лунное затмение в ноябре, читайте в Sputnik Грузия.Когда наблюдатьНаблюдать полное лунное затмение астрономы любители смогут 8 ноября - Луна полностью уйдет в тень от нашей планеты в 14:59 по тбилисскому времени.Начнется лунное затмение в 12:01 и завершится в 17:56 по тбилисскому времени. Полная фаза затмения будет продолжаться примерно 1 час 25 минут.Общая продолжительность полного лунного затмения составит почти 6 часов – 5 часов 54 минуты 41 секунды.Полное лунное затмение 8 ноября или его частные фазы смогут наблюдать везде, где Луна в период затмения будет находиться над горизонтом.Где наблюдатьПолностью лунное затмение будет видно на востоке России, на севере Гренландии, на западе Северной Америки и в акватории Тихого океана.Частные фазы затмения смогут наблюдать при заходе Луны за горизонт на востоке Северной Америки и в Южной Америке, а в Азии и Австралии - при восходе спутника Земли. Полное лунное затмение 8 ноября не будет видно в Европе и Африке.Это второе полное лунное затмение в 2022 году – первое произошло 16 мая. Полное лунное затмение 8 ноября завершит второй коридор затмений в 2022 году, начавшийся 25 октября частным солнечным затмением.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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справки