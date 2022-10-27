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Премьер Грузии поздравил граждан с Днем абхазского языка
Премьер Грузии поздравил граждан с Днем абхазского языка
Абхазский язык, наряду с грузинским, находится под защитой Конституции Грузии 27.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-27T13:31+0400
2022-10-27T13:31+0400
2022-10-27T13:31+0400
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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил жителей страны с Днем абхазского языка.Абхазский язык является вторым государственным языком в Грузии.Как говорится в поздравлении премьера, абхазский язык, наряду с грузинским, находится под защитой Конституции Грузии и является неотъемлемой частью единой языковой сокровищницы.По словам премьера, правительство Грузии продолжает предпринимать действия для развития и популяризации абхазского языка.Абхазский язык относится к младописьменным кавказским языкам. Официально письменность была принята в 1928 году. Изначально в основу письменности лег латинский алфавит, позже использовался грузинский алфавит.С 1954 года абхазская письменность перешла на кириллицу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, тбилиси
грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, тбилиси
Премьер Грузии поздравил граждан с Днем абхазского языка
Абхазский язык, наряду с грузинским, находится под защитой Конституции Грузии
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил жителей страны с Днем абхазского языка.
Абхазский язык является вторым государственным языком в Грузии.
Как говорится в поздравлении премьера, абхазский язык, наряду с грузинским, находится под защитой Конституции Грузии и является неотъемлемой частью единой языковой сокровищницы.
"Поздравляю с днем Абхазского языка всю Грузию, всех, для кого защита и сохранение нашего общего богатства – абхазского языка и культурной самобытности – является важной ценностью и ответственностью", – заявил Гарибашвили.
По словам премьера, правительство Грузии продолжает предпринимать действия для развития и популяризации абхазского языка.
Абхазский язык относится к младописьменным кавказским языкам. Официально письменность была принята в 1928 году. Изначально в основу письменности лег латинский алфавит, позже использовался грузинский алфавит.
С 1954 года абхазская письменность перешла на кириллицу.