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Премьер Венгрии приедет в Грузию в 2023 году
Премьер Венгрии приедет в Грузию в 2023 году
Стороны проведут совместную межправительственную встречу уже в Тбилиси 27.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-27T14:35+0400
2022-10-27T14:35+0400
2022-10-27T14:37+0400
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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приедет в Грузию для участия в совместной межправительственной встрече, об этом сообщил глава грузинского правительства на совместной пресс-конференции с венгерским коллегой в Будапеште.Представители правительства Грузии во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили находятся в Венгрии с двухдневным рабочим визитом. В четверг Гарибашвили и Орбан подписали декларацию о стратегическом партнерстве между странами.Как отметил премьер Венгрии, новый формат встреч придаст важный стимул для экономического сотрудничества двух стран."Хочу сказать, что в следующем году мы с главой правительства Грузии проведем совместную межправительственную встречу в Грузии, мы об этом договорились, и ей будет предшествовать встреча между различными отраслевыми министерствами, между первыми лицами. У нас будет этот важный стимул для экономического сотрудничества", - заявил ОрбанГрузия и Венгрия установили дипломатические отношения 14 мая 1992 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, торговли, транспорта, туризма, образования и науки. В целях углубления отношений между Грузией и Венгрией с 2013 года функционирует межгосударственная комиссия по экономическому сотрудничеству.Торговый оборот между Грузией и Венгрией за три квартала 2022 года, по предварительным данным, составил 42,4 миллиона долларов. Венгрия осуществила в Грузию прямые инвестиции на сумму около миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, грузия, политика, ираклий гарибашвили, виктор орбан, венгрия, тбилиси
Премьер Венгрии приедет в Грузию в 2023 году
14:35 27.10.2022 (обновлено: 14:37 27.10.2022)
Стороны проведут совместную межправительственную встречу уже в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приедет в Грузию для участия в совместной межправительственной встрече, об этом сообщил глава грузинского правительства на совместной пресс-конференции с венгерским коллегой в Будапеште.
Представители правительства Грузии во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили находятся в Венгрии с двухдневным рабочим визитом. В четверг Гарибашвили и Орбан подписали декларацию о стратегическом партнерстве между странами.
"Мы проведем совместную межправительственную встречу уже в Тбилиси, и я рад, что господин премьер принял наше приглашение. Мы будем рады принять господина премьера в Грузии. Безусловно, мы готовы еще больше углубить секторальное сотрудничество, отношения между министрами, между министерствами", - заявил Гарибашвили.
Как отметил премьер Венгрии, новый формат встреч придаст важный стимул для экономического сотрудничества двух стран.
"Хочу сказать, что в следующем году мы с главой правительства Грузии проведем совместную межправительственную встречу в Грузии, мы об этом договорились, и ей будет предшествовать встреча между различными отраслевыми министерствами, между первыми лицами. У нас будет этот важный стимул для экономического сотрудничества", - заявил Орбан
Грузия и Венгрия установили дипломатические отношения 14 мая 1992 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, торговли, транспорта, туризма, образования и науки. В целях углубления отношений между Грузией и Венгрией с 2013 года функционирует межгосударственная комиссия по экономическому сотрудничеству.
Торговый оборот между Грузией и Венгрией за три квартала 2022 года, по предварительным данным, составил 42,4 миллиона долларов. Венгрия осуществила в Грузию прямые инвестиции на сумму около миллиона долларов.