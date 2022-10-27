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Премьер Венгрии приедет в Грузию в 2023 году

Премьер Венгрии приедет в Грузию в 2023 году

Стороны проведут совместную межправительственную встречу уже в Тбилиси 27.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приедет в Грузию для участия в совместной межправительственной встрече, об этом сообщил глава грузинского правительства на совместной пресс-конференции с венгерским коллегой в Будапеште.Представители правительства Грузии во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили находятся в Венгрии с двухдневным рабочим визитом. В четверг Гарибашвили и Орбан подписали декларацию о стратегическом партнерстве между странами.Как отметил премьер Венгрии, новый формат встреч придаст важный стимул для экономического сотрудничества двух стран."Хочу сказать, что в следующем году мы с главой правительства Грузии проведем совместную межправительственную встречу в Грузии, мы об этом договорились, и ей будет предшествовать встреча между различными отраслевыми министерствами, между первыми лицами. У нас будет этот важный стимул для экономического сотрудничества", - заявил ОрбанГрузия и Венгрия установили дипломатические отношения 14 мая 1992 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, торговли, транспорта, туризма, образования и науки. В целях углубления отношений между Грузией и Венгрией с 2013 года функционирует межгосударственная комиссия по экономическому сотрудничеству.Торговый оборот между Грузией и Венгрией за три квартала 2022 года, по предварительным данным, составил 42,4 миллиона долларов. Венгрия осуществила в Грузию прямые инвестиции на сумму около миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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