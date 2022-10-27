https://sputnik-georgia.ru/20221027/prezident-rossii-vystupaet-na-plenarnom-zasedanii-kluba-valday---video-271700705.html
Президент России выступает на пленарном заседании клуба "Валдай" - видео
Президент России выступает на пленарном заседании клуба "Валдай" - видео
Заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит с 24 по 27 октября в Москве. Его тема: "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для... 27.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-27T18:30+0400
2022-10-27T18:30+0400
2022-10-27T18:30+0400
видео
мультимедиа
россия
владимир путин
выступление путина на "валдае"
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Речь президента Владимира Путина, с которой он выступит на дискуссионном клубе "Валдай", нужно будет серьезно изучать, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сегодня главное событие дня, которое наверняка потом предстоит анализировать, его содержание — изучать, читать и перечитывать", — сказал он.Владимир Путин традиционно встречается с участниками "Валдая" с момента его основания в 2004 году.
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, россия, владимир путин, выступление путина на "валдае", видео
видео, мультимедиа, россия, владимир путин, выступление путина на "валдае", видео
Президент России выступает на пленарном заседании клуба "Валдай" - видео
Заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит с 24 по 27 октября в Москве. Его тема: "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех"
Речь президента Владимира Путина, с которой он выступит на дискуссионном клубе "Валдай", нужно будет серьезно изучать, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня главное событие дня, которое наверняка потом предстоит анализировать, его содержание — изучать, читать и перечитывать", — сказал он.
Владимир Путин традиционно встречается с участниками "Валдая" с момента его основания в 2004 году.