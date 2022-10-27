https://sputnik-georgia.ru/20221027/prezident-rossii-vystupaet-na-plenarnom-zasedanii-kluba-valday---video-271700705.html

Президент России выступает на пленарном заседании клуба "Валдай" - видео

Президент России выступает на пленарном заседании клуба "Валдай" - видео

Заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит с 24 по 27 октября в Москве. Его тема: "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для... 27.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-27T18:30+0400

2022-10-27T18:30+0400

2022-10-27T18:30+0400

видео

мультимедиа

россия

владимир путин

выступление путина на "валдае"

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Речь президента Владимира Путина, с которой он выступит на дискуссионном клубе "Валдай", нужно будет серьезно изучать, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сегодня главное событие дня, которое наверняка потом предстоит анализировать, его содержание — изучать, читать и перечитывать", — сказал он.Владимир Путин традиционно встречается с участниками "Валдая" с момента его основания в 2004 году.

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видео, мультимедиа, россия, владимир путин, выступление путина на "валдае", видео