https://sputnik-georgia.ru/20221027/prokuratura-ustanovila-vinovnykh-v-drake-na-vyborakh-2020-goda-271703592.html

Прокуратура установила виновных в драке на выборах 2020 года

Прокуратура установила виновных в драке на выборах 2020 года

В случае подтверждения вины обвиняемым грозит штраф либо лишение свободы на срок до 2 лет 27.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-27T19:33+0400

2022-10-27T19:33+0400

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грузия

новости

происшествия

звиад куправа

генеральная прокуратура грузии

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ТБИЛИСИ, 27 окт - Sputnik. Генеральная прокуратура объявила о привлечении к ответственности двух человек за драку на избирательном участке во время парламентских выборов 31 октября 2020 года.По данным следствия, в день выборов они подрались друг с другом на избирательном участке в Тбилиси.В случае подтверждения вины им грозит штраф либо лишение свободы на срок до 2 лет.Прокуратура будет требовать залога в качестве меры пресечения для обоих обвиняемых в преступлении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, происшествия, звиад куправа, генеральная прокуратура грузии