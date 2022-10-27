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Прокуратура установила виновных в драке на выборах 2020 года
Прокуратура установила виновных в драке на выборах 2020 года
В случае подтверждения вины обвиняемым грозит штраф либо лишение свободы на срок до 2 лет 27.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-27T19:33+0400
2022-10-27T19:33+0400
2022-10-27T19:33+0400
грузия
новости
происшествия
звиад куправа
генеральная прокуратура грузии
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ТБИЛИСИ, 27 окт - Sputnik. Генеральная прокуратура объявила о привлечении к ответственности двух человек за драку на избирательном участке во время парламентских выборов 31 октября 2020 года.По данным следствия, в день выборов они подрались друг с другом на избирательном участке в Тбилиси.В случае подтверждения вины им грозит штраф либо лишение свободы на срок до 2 лет.Прокуратура будет требовать залога в качестве меры пресечения для обоих обвиняемых в преступлении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, происшествия, звиад куправа, генеральная прокуратура грузии
грузия, новости, происшествия, звиад куправа, генеральная прокуратура грузии
Прокуратура установила виновных в драке на выборах 2020 года
В случае подтверждения вины обвиняемым грозит штраф либо лишение свободы на срок до 2 лет
ТБИЛИСИ, 27 окт - Sputnik. Генеральная прокуратура объявила о привлечении к ответственности двух человек за драку на избирательном участке во время парламентских выборов 31 октября 2020 года.
По данным прокуратуры, обвинения в насилии в здании избирательного участка в период с назначения даты выборов до оглашения их окончательных итогов уже предъявлены одному гражданину и в ближайшее время будут предъявлены члену самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Звиаду Куправа.
По данным следствия, в день выборов они подрались друг с другом на избирательном участке в Тбилиси.
В случае подтверждения вины им грозит штраф либо лишение свободы на срок до 2 лет.
Прокуратура будет требовать залога в качестве меры пресечения для обоих обвиняемых в преступлении.